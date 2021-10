Lady Gaga και Tony Bennett κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «Love For Sale»

Η Lady Gaga και ο Tony Bennett παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στο έργο του Cole Porter.

Ο Tony Bennett και η Lady Gaga κυκλοφορούν με το «Love For Sale» το δεύτερο κοινό άλμπουμ τους.

Αυτό το ιστορικό άλμπουμ, το οποίο αποτελεί την τελευταία κυκλοφορία του Bennett, περιλαμβάνει τραγούδια από την ανθολογία του σπουδαίου Αμερικανού συνθέτη και στιχουργού Cole Porter (1891 – 1964) τόσο σε ντουέτα όσο και σόλο ερμηνείες από τον Tony Bennett και τη Lady Gaga.

Το πρώτο δείγμα του άλμπουμ ήταν ένα ντουέτο του Tony Bennett και της Lady Gaga στο κλασικό τραγούδι «I Get A Kick Out Of You» από το μιούζικαλ «Anything Goes» του 1934.

Ακολουθήσε η εκδοχή των δύο καλλιτεχνών για το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ «Love For Sale», το οποίο γράφτηκε για το μιούζικαλ «The New Yorkers» του 1930.

Το «Love For Sale», μία συλλογή με τραγούδια από την ανθολογία του Cole Porter ήταν μια ιδέα που συζήτησαν ο Tony Bennett και η Lady Gaga λίγο μετά το πρώτο τους άλμπουμ, «Cheek To Cheek», που κυκλοφόρησε το 2014 και έλαβε το βραβείο Grammy του Καλύτερου Παραδοσιακού Ερμηνευτικού Pop Άλμπουμ.

Το νέο άλμπουμ του Tony Bennett και της Lady Gaga ηχογραφήθηκε στα Electric Lady Studios της Νέας Υόρκης και περιλαμβάνει ένα μείγμα jazz συνόλων, big band ορχηστρών και ενορχηστρώσεων για ορχήστρα.

Την περίοδο των ηχογραφήσεων ο Tony Bennett έδινε ήδη μάχη με τη νόσο του Αλτσχάιμερ, με την οικογένειά του να αποκαλύπτει την κατάσταση της υγείας του νωρίτερα φέτος.

Με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ «Love For Sale», θα προβληθεί την Κυριακή 28 Νοεμβρίου στο τηλεοπτικό δίκτυο του CBS και θα είναι διαθέσιμη σε ζωντανή μετάδοση και on demand στο Paramount+ μία ξεχωριστή συναυλία με τίτλο «One Last Time: An Evening with Lady Gaga & Tony Bennett», που τιμά τη μουσική κληρονομιά και τη μακροχρόνια φιλία του Tony Bennett και της Lady Gaga.

Στη ζωντανή συναυλία, που γυρίστηκε σε δύο sold out συναυλίες στο «Radio City Music Hall» της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 2021 για τον εορτασμό των 95ων γενεθλίων του Tony Bennett, οι δύο απίστευτοι καλλιτέχνες ερμηνεύουν ντουέτα και σόλο τραγούδια με βάση την κοινή αγάπη τους για τον κανόνα των πιο σημαντικών τραγουδιών των αρχών του 20ού αιώνα.

Το 2022, θα προβληθεί αποκλειστικά στο Paramount+ ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Lady and The Legend», το οποίο καταγράφει τη δημιουργία του πιο πρόσφατου κοινού άλμπουμ του Tony Bennett και της Lady Gaga και αποτυπώνει στην οθόνη τη μοναδική και ουσιαστική σχέση τους, εξερευνώντας παράλληλα την πλούσια μουσικά διαδικασία ηχογράφησης.

Το ντοκιμαντέρ θα προσφέρει μια προσωπική ματιά σε μια υπέροχη φιλία και μουσική συνεργασία που ενώνει δύο διαφορετικές γενιές συνδυάζοντας πολλές ώρες υλικού από το στούντιο και τις περιοδείες.

Το νέο άλμπουμ «Love For Sale» του Tony Bennett και της Lady Gaga κυκλοφορεί από την Columbia Records / Sony Music και την Interscope Records / Universal Music.

Ακούστε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: