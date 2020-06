Lady Gaga: Ταυτόχρονα στην κορυφή σε 11 charts του Billboard

Επιβλητική κυριαρχία της Lady Gaga στα αμερικανικά charts.

Η κυκλοφορία του «Chromatica» ταρακούνησε την αμερικανική αγορά. Η Lady Gaga βρίσκεται ταυτόχρονα στην πρώτη θέση σε 11 charts του Billboard, μεταξύ των οποίων το Billboard 200.

Μετά το άλμπουμ «Joanne» και το soundtrack της ταινίας «A Star Is Born», η Lady Gaga επέστρεψε θριαμβευτικά στις dance pop ρίζες της με μία αριστουργηματική δισκογραφική δουλειά.

Το «Chromatica» ήταν αρχικά προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου, όμως η αστέρας της pop ανέβαλε τα αποκαλυπτήριά του λόγω της πανδημίας.

Ωστόσο η 34χρονη τραγουδίστρια αποφάσισε τελικά να μοιραστεί το άλμπουμ με τους θαυμαστές της ενώ ακόμα ο πλανήτης ήταν σε καραντίνα, στις 29 Μαΐου, θέλοντας να δώσει «μία αίσθηση κανονικότητας» εν μέσω του χάους.

Ο ενθουσιασμός του αμερικανικού κοινού ήταν πελώριος, όπως αποδεικνύεται από τη σαρωτική πορεία της Lady Gaga στα charts.

Το άλμπουμ «Chromatica» έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε έξι διαφορετικά charts του Billboard, ενώ η μουσική συνάντηση της Lady Gaga με την Ariana Grande στο τραγούδι «Rain On Me» βρίσκεται στο Νο. 1 σε δύο διαφορετικά charts.

Θυμίζουμε ότι το «Rain On Me» έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard Hot 100, όμως αυτήν την εβδομάδα υποχώρησε στην πέμπτη θέση της κατάταξης.

Στην πρώτη θέση ορισμένων charts του Billboard έχουν ανέβει επίσης άλλα δύο τραγούδια από το «Chromatica», το «911» και το «Sour Candy» σε συνεργασία με τις BLACKPINK.

Αναλυτικά, η ίδια η Lady Gaga βρίσκεται στην κορυφή του Artist 100, ενώ το «Chromatica» καταλαμβάνει την πρώτη θέση στα εξής charts:

• Billboard 200

• Τop Album Sales

• Top Current Album Sales

• Tastemaker Albums

• Top Dance / Electronic Albums

• Billboard Canadian Albums

Επιπλέον το «Rain On Me» κυριαρχεί στην κορυφή των Hot Dance / Electronic Songs και των Dance / Electronic Streaming Songs, το «911» είναι στο No. 1 του chart Bubbling Under 100 και το «Sour Candy» έχει την πρωτιά στο chart LyricFind Global του Billboard.