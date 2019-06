Οι εμφανίσεις της Lady Gaga στο Λας Βέγκας έχουν στεφθεί από απόλυτη επιτυχία και θα συνεχιστούν για τα επόμενα δύο χρόνια.

Την είδηση ανακοίνωσε η ίδια η τραγουδίστρια την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της τελευταίας παράστασης για το δεύτερο σκέλος του show «Engma» που παρουσίασε στο «Park Theatre» του «Park MGM».

Η Lady Gaga πραγματοποίησε συνολικά 35 παραστάσεις στο πλαίσιο του «Enigma» τη φετινή σεζόν, αρχής γενομένης από τα τέλη Δεκεμβρίου. Παράλληλα, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια παρουσίασε για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων (μόλις 4) το πρόγραμμα «Jazz & Piano».

Η αστέρας της pop αναμένεται να επιστρέψει στο Λας Βέγκας τον Οκτώβριο και εάν δεν υπάρξουν πρώτες αλλαγές στα πλάνα της, θα εμφανίζεται στο «Park Theatre» έως το 2021.

Η αρχική συμφωνία της Lady Gaga με τη MGM Resorts International φέρεται να είχε ύψος 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ούτε έχει διευκρινιστεί εάν περιλαμβάνει την επέκταση του συμβολαίου για τα επόμενα δύο χρόνια.

"imma be here for 2 more years" pic.twitter.com/YIOpUSBZDw

— Lady Gaga Lately ♈ (@AMENARTPOP) June 15, 2019