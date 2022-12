Η Lady Gaga συμμετέχει στο dance trend «Bloody Mary» που ξεκίνησε από το «Wednesday»

H viral χορευτική μανία «Bloody Mary» του TikTok, που είναι εμπνευσμένη από τις ιδιόρρυθμες κινήσεις της πρωταγωνίστριας της σειράς «Wednesday», Jenna Ortega και έχει ως μουσική υπόκρουση το ομότιτλο μελαγχολικό τραγούδι της Lady Gaga από το 2011, έχει γιγαντωθεί τόσο πολύ που ακόμη και η ίδια η τραγουδίστρια δεν μπόρεσε να αντισταθεί.

«Bloody Wednesday», αποκάλεσε η Lady Gaga το ασπρόμαυρο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok και στο οποίο εφαρμόζει γρήγορα το gothy λευκό μακιγιάζ της και φτιάχνει τα φρύδια της, ενώ φοράει δερμάτινα Mary Janes, καρό κάλτσες μέχρι το γόνατο, μαύρο σορτσάκι, ασορτί σακάκι και μαύρο πουκάμισο με λευκό μπροστινό μέρος.

Η Lady Gaga στη συνέχεια και κουνάει τα χέρια της πίσω από το σώμα της, ενώ έχει ένα απαθές βλέμμα και στη συνέχεια τα κουνάει πίσω μπροστά από το στήθος της στον ρυθμό της επιταχυνόμενης εκδοχής του τραγουδιού.

Το «Bloody Mary» από το άλμπουμ «Born This Way» έγινε viral πριν από λίγες εβδομάδες, όταν οι TikTokers άρχισαν να το χρησιμοποιούν για να επενδύσουν τα βίντεο με τις δικές τους αναπαραστάσεις της εκπληκτικής χορευτικής σκηνής της Wednesday Addams (Ortega) στην εξαιρετικά δημοφιλή νέα σειρά του Netflix.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Lady Gaga ασχολείται με τη νέα μανία του TikTok.

Πριν από λίγες ημέρες, στον επίσημο λογαριασμό της Wednesday Addams στο Twitter αναρτήθηκε ένα μήνυμα που δήλωνε την έγκριση του φανταστικού χαρακτήρα για το νέο trend του TikTok.

«Σας βλέπω να κάνετε τις χορευτικές μου κινήσεις με το “Bloody Mary” της Lady Gaga. Καταλαβαίνω ότι την ακολουθούν “μικρά τέρατα”. Το εγκρίνω», έγραφε το tweet.

Η Lady Gaga απάντησε: «Slay Wednesday! Είστε ευπρόσδεκτοι στο Haus of Gaga οποιαδήποτε στιγμή (και φέρτε μαζί σας το Πράγμα, αγαπάμε τις πατούσες εδώ πέρα)».

Slay Wednesday! 💋 You’re welcome at Haus of Gaga anytime (and bring Thing with you, we love paws around here 😉) https://t.co/aUdJEFYF68

— Lady Gaga (@ladygaga) December 1, 2022