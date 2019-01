Η Lady Gaga θα αφαιρέσει από τις πλατφόρμες μουσικής το τραγούδι που κυκλοφόρησε μαζί με τον R. Kelly.

Η Lady Gaga απολογείται για τη συνεργασία της στο παρελθόν με τον τραγουδιστή και παραγωγό R. Kelly, ο οποίος κατηγορείται για παιδεραστία σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ «Surviving R. Kelly».

Η τραγουδίστρια η οποία είχε υπάρξει θύμα σεξουαλικής επίθεσης ζήτησε συγνώμη με μία μακροσκελή ανάρτηση στην οποία σημειώνει μεταξύ άλλων:

«Στέκομαι στο πλευρό οποιουδήποτε έχει υπάρξει το θύμα σεξουαλικής επίθεσης. Υποστηρίζω 1000% εκείνες τις γυναίκες, πιστέψτε τις, που γνωρίζουν ότι υποφέρουν, πονούν και νιώθουν σθεναρά ότι οι φωνές τους θα πρέπει να ακούγονται και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.»

Η Lady Gaga είχε συνεργαστεί με τον R. Kelly στο single «Do What U Want (With My Body)» του άλμπουμ της «ARTPOP», το οποίο είχε κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2013.

Η pop star είχε εμφανιστεί επίσης μαζί με τον Kelly στο «Saturday Night Live» και στα «American Music Awards».

Η Lady Gaga αποκάλυψε ότι το τραγούδι τους θα αφαιρεθεί από όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής και διευκρίνισε ότι δε σκοπεύει να δουλέψει ξανά μαζί με τον 51χρονο καλλιτέχνη.

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i — Lady Gaga (@ladygaga) January 10, 2019

«Σαν θύμα σεξουαλικής επίθεσης, έκανα τόσο το τραγούδι και το βίντεο σε μία σκοτεινή περίοδο της ζωής μου», ανέφερε. Η πρόθεσή μου ήταν να δημιουργήσω κάτι υπερβολικά εριστικό και προκλητικό, Επειδή ήμουν θυμωμένη και δεν είχα επεξεργαστεί το τραύμα στη δική μου τη ζωή», εξήγησε.

«Εάν θα μπορούσαν να πάω πίσω και να έχω μία συζήτηση με το νεαρότερο εαυτό μου, θα του έλεγα να ακολουθήσει την θεραπεία που κάνω από τότε, έτσι ώστε να μπορέσει να καταλάβει το μπερδεύουν την μπερδεμένη μετατραυματική κατάσταση στην οποία ήμουν, ή να ζητήσει βοήθεια, εάν η θεραπεία δεν ήταν διαθέσιμη σε εμένα και σε οποιοδήποτε άλλον στην κατάστασή μου», συνέχισε.

Η Lady Gaga παρότρυνε τον κόσμο να μιλά ανοιχτά και όσο το δυνατόν πιο ειλικρινά για όσα προβλήματα αντιμετωπίζει.

Το ντοκιμαντέρ «Surviving R. Kelly» περιέχει συνεντεύξεις με διάφορες γυναίκες οι οποίες κατηγορούν τον R. Kelly για σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση.

Στο ίδιο κλίμα με τη Lady Gaga, ο Chance the Rapper απολογήθηκε για τη συνεργασία του με τον Kelly το 2015 στο «Somewhere In Paradise» και τη χαρακτήρισε ένα «λάθος».

Η εμφάνιση της Lady Gaga και του R. Kelly στα American Music Awards 2013: