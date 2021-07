Lady Gaga: Υπήρχαν σχέδια να εμφανιστεί στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο

Εμπιστευτικό έγγραφα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν ότι υπήρχαν σχέδια να εμφανιστεί η Lady Gaga στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν προγραμματισμένο αρχικά να διοργανωθούν το 2020, όμως η διεξαγωγή τους μετατέθηκε για το 2021 εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.

Έγγραφα που ήρθαν στην κατοχή της ιαπωνικής ιστοσελίδας «Bunshun» αναφέρουν ότι στα αρχικά σχέδια των Ιαπώνων διοργανωτών για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο περιλαμβανόταν μία εμφάνιση από τη Lady Gaga.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός θα εμφανιζόταν αποστάσεως φορώντας το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο του φανταστικού χαρακτήρα «Mario» του βιντεοπαιχνιδιού «Super Mario».

Στη συνέχεια θα εξαφανιζόταν μέσα σε έναν πράσινο σωλήνα, όπως οι σωλήνες του «Super Mario», πριν εμφανιστεί στο Νέο Εθνικό Στάδιο του Τόκιο, όπου θα γινόταν η αποκάλυψη ότι το πρόσωπο που ντύθηκε Lady Gaga θα ήταν η Ιάπωνας κωμικός Naomi Watanabe.

Όπως αναφέρει το «Bunshun», η σκηνή θα αποτελούσε ένα φόρος τιμής στην εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, ο οποίος εμφανίστηκε με παρόμοιο τρόπο, μέσα από έναν πράσινο σωλήνα ντυμένος ως «Mario», στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Τα σχέδια καταρτίστηκαν τον Οκτώβριο του 2020, ωστόσο μέχρι την άνοιξη του 2021 είχε αφαιρεθεί κάθε αναφορά στο όνομα της Lady Gaga.

Στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, στις 23 Ιουλίου, ένα σμήνος από drones σχημάτισε την υδρόγειο πάνω από το στάδιο και στη συνέχεια ο John Legend, ο Keith Urban, ο Ισπανός ερμηνευτής Alejandro Sanz, η τραγουδίστρια Angelique Kidjo από το Μπενίν και η παιδική χορωδία Suginami παρουσίασαν μία συγκινητική εικονική εκτέλεση του θρυλικού τραγουδιού «Imagine» του John Lennon.

what might be the most noteworthy cut for non-J-pop followers….the Mario pipe thing from the Rio handover ceremony was set to appear again…but this time Lady Gaga would deliver a remote message, put on a Mario hat and go in the pipe…with Naomi Watanabe coming out in Tokyo pic.twitter.com/PUQRKYZHdP

— Patrick St. Michel (@mbmelodies) July 28, 2021