Το άρτια στημένο show της Lady Gaga στο «Super Bowl» ήταν αδύνατο να μη βραβευθεί.

Βραβείο EMMY κέρδισε η φαντασμαγορική εμφάνιση της Lady Gaga στο ημίχρονο του φετινού, 51ου «Super Bowl».

Το pop ίνδαλμα γνωρίζει πολύ καλά πώς να δημιουργεί show που αξίζουν τη βράβευση. Οι προσπάθειές της ευδοκίμησαν καταρρίπτοντας για αρχή ρεκόρ στα χρονικά των τηλεοπτικών βραβείων Emmy. Έξι υποψηφιότητες είχε συγκεντρώσει το έξοχο πρόγραμμα που παρουσίασε στο ημίχρονο του «Super Bowl» τον προηγούμενο Φεβρουάριο, περισσότερες από κάθε άλλον καλλιτέχνη.

Χαρακτηριστικά από τις αντίστοιχες λαμπερές εμφανίσεις του παρελθόντος, η Beyoncé και η Katy Perry είχαν προταθεί σε τρεις κατηγορίες, οι Coldplay και ο Bruno Mars σε δύο και η Madonna σε μία.

Η Lady Gaga διαθέτει έξι βραβεία Grammy, μία Χρυσή Σφαίρα και ένα βραβείο Όσκαρ για το «Till It Happens To You», ενώ έχει λάβει δύο υποψηφιότητες στα βραβεία Emmy στο παρελθόν. Το 2011, διαγωνίσθηκε με το «Lady Gaga Presents the Monster Ball Tour: At Madison Square Garden» και το 2015, διεκδίκησε το βραβείο με το «Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!». Και στις δύο περιπτώσεις ήταν υποψήφια στην κατηγορία «Special Variety, Music or Comedy».

Για χρόνια, το «NFL» προσπαθούσε να προσθέσει ένα βραβείο Emmy στον κατάλογο των μεγάλων επιτευγμάτων του. Οι ετήσιες υψηλές τηλεθεάσεις που σημειώνει στο κοινό ήταν ήδη μία εγγύηση. Φέτος το κατόρθωσε χάρη στην άρτια οργάνωση και παραγωγή της Lady Gaga και του επιτελείου της.

Η ενότητα «Creative Arts Awards» των 69ων βραβείων Emmy παρουσιάζεται σε δύο συνεχόμενες βραδιές, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου.

Μολονότι δεν ήταν υποψήφια η ίδια η τραγουδίστρια, αλλά οι συντελεστές της παραγωγής, το show στο ημίχρονο του «Super Bowl» απέσπασε ένα βραβείο Emmy για τον «Εξαιρετικό Σχεδιασμό Φωτισμού / Διεύθυνση Φωτισμού».

Συν τοις άλλοις, δύο βραβεία Emmy κέρδισε και το επεισόδιο του «RuPaul’s Drag Race» που ήταν αφιερωμένο στη Lady Gaga τον περασμένο Μάρτιο.