Η Selena Gomez εξακολουθεί να λαμβάνει μηνύματα υποστήριξης από το κοινό, ύστερα από τη μεταμόσχευση νεφρού στην οποία υπεβλήθη για να αντιμετωπίσει τον Λύκο.

Λίγο μετά την αποκάλυψη της χειρουργικής επέμβασης από την τραγουδίστρια, με μία δημοσίευση στο Instagram, η φίλη της Lady Gaga εξέφρασε και εκείνη τη στήριξή της μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Προσευχές και αγάπη για τη Selenag Gomez. Είσαι μία πριγκίπισσα πολεμίστρια. Τι έμπνευση (που είσαι)», έγραψε στο Twitter το βράδυ της Παρασκευής η 31χρονη Αμερικανίδα.

Prayers & love to @selenagomez you are a warrior princess. What an inspiration. 🙏

