Το «Shallow» από το soundtrack του «A Star Is Born» κέρδισε το βραβείο για το «Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι» στις 76ες Χρυσές Σφαίρες.

Η τελετή απονομής της φετινής διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Ιανουαρίου στο «The Beverly Hilton» του Beverly Hills στο Λος Άντζελες.

Το επιτυχημένο remake του κινηματογραφικό μιούζικαλ «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται) ήταν υποψήφιο για πέντε Χρυσές Σφαίρες:

Για την «Καλύτερη Ταινία», την «Καλύτερη Σκηνοθεσία», τον «Α’ Γυναικείο Ρόλο» η Lady Gaga, τον «Α’ Ανδρικό Ρόλο» ο Bradley Cooper και για το «Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι» το «Shallow».

Τελικά, το «Shallow» ήταν εκείνο που έσωσε την παρτίδα για το «A Star Is Born» και χάρισε στην ταινία το μοναδικό βραβείο της στις Χρυσές Σφαίρες 2019.

Την απονομή για το «Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι» έκανε η Taylor Swift μαζί με τον ηθοποιό Idris Elba («Avengers», «Thor»).

«Είμαι παραπάνω από ευγνώμων για αυτή τη Χρυσή Σφαίρα και είναι τιμή μου που την κέρδισα μαζί με τους Mark Ronson, Andrew Wyatt, Anthony Rossomando και που έχω τραγουδήσει μαζί με τον Bradley Cooper», έγραψε η Lady Gaga στα κοινωνικά δίκτυα μετά την ολοκλήρωση της βραδιάς.

Η 32χρονη καλλιτέχνιδα συνεχάρη επίσης την 71χρονη Glenn Close για την κατάκτηση του βραβείου για τον Α’ Γυναικείο Ρόλο σε Δραματική Ταινία, για το οποίο ήταν αμφότερες υποψήφιες.

«Δε θα μπορούσα επίσης να είμαι πιο ευτυχισμένη για την Glenn Close που κέρδισε απόψε. Είναι ένας αληθινός θρύλος και αξίζει κάθε βραβείο», σημείωσε η Lady Gaga, επιδεικνύοντας πνεύμα ευγενούς άμιλλας.

I am so beyond grateful for this Golden Globe & honored to have won it w/ @MarkRonson @Wyattish , Anthony Rossomando and to have sang it with Bradley Cooper. I also could not be happier for Glenn Close winning tonight. She is a true legend and deserves every award. Thank you HFPA pic.twitter.com/Dpw2QNmFD3

— Lady Gaga (@ladygaga) January 7, 2019