Εναντίον της νέας απόφασης του Donald Trump που επιφέρει αντιδράσεις, καταφέρεται η Lady Gaga.

Η Lady Gaga άσκησε κριτική στον Donald Trump, παίρνοντας ξανά θέση εναντίον του.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την προηγούμενη Τετάρτη (26/07) ότι σκοπεύει να απαγορεύσει σε διεμφυλικά άτομα να υπηρετούν στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επικαλούμενος το «τρομερό ιατρικό κόστος» και την «αναταραχή» που θα έφερναν οι άνθρωποι αυτοί στο στράτευμα.

Ανάμεσα σε όσους αντέδρασαν έντονα ήταν η Lady Gaga, η οποία κατηγόρησε τον Donald Trump ότι «θέτει σε κίνδυνο ζωές», ακολουθώντας τις διαμαρτυρίες καλλιτεχνών όπως της Miley Cyrus, του Sam Smith, της Demi Lovato και άλλων.

Με ανάρτησή της στο Twitter, το ίνδαλμα της pop που υποστηρίζει εδώ και πολλά χρόνια τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, επεσήμανε ότι η απόφαση του Donald Trump θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των νεαρών τρανσέξουαλ, ένα ήδη ιδιαίτερα ευάλωτο κομμάτι της κοινωνίας.

The message you have just sent has endangered the lives of people all over the United States and overseas bravely serving our nation @POTUS — xoxo, Gaga (@ladygaga) July 26, 2017

Many of these young people are transgender & suffer daily from the exact types of social isolation & targeting ur message encourages @POTUS — xoxo, Gaga (@ladygaga) July 26, 2017

«Ειλικρινά, γνωρίζατε ότι η ομάδα που απομονώνετε σήμερα, το 45% των οποίων (18-24 ετών) έχουν ήδη επιχειρήσει να αυτοκτονήσουν;» έγραψε η τραγουδίστρια.

. @POTUS Sincerely, did you know of the group you singled out today, 45% of them ages (18 to 24) have attempted suicide already? — xoxo, Gaga (@ladygaga) July 26, 2017

«Στην trans κοινότητα υπάρχουν επίσης πολύ δυνατοί και γενναίοι», πρόσθεσε. «Πρέπει να υπηρετούν στον στρατό, αν το επιθυμούν» σημείωσε.

Within the Trans Community are many also who are strong & brave. They should be able to serve if they wish. To have honor if they do @POTUS — xoxo, Gaga (@ladygaga) July 26, 2017