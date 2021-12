Η Lady Gaga πήρε τις συμβουλές του Bradley Cooper για το ρόλο της στο «House Of Gucci»

Η Lady Gaga και ο Bradley Cooper συμπρωταγωνίστησαν το 2018 στην επιτυχημένη ταινία «A Star Is Born».

Η φιλία της Lady Gaga με τον Bradley Cooper εξακολουθεί να είναι δυνατή.

Μιλώντας στο podcast «The Awardist» του «Entertainment Weekly», η Lady Gaga εξήγησε πώς η υποστήριξη του Bradley Cooper την οδήγησε τελικά στην πρωταγωνιστική συμμετοχή της στην ταινία «House Of Gucci» του Ridley Scott, που προβάλλεται αυτήν την περίοδο στους κινηματογράφους.

«Ο Bradley Cooper πίστεψε σε μένα για το ρόλο της Ally Maine στο “A Star Is Born” (Ένα Αστέρι Γεννιέται) και ο τρόπος με τον οποίο με εξουσιοδότησε να αναλάβω το τιμόνι αυτού του χαρακτήρα ήταν πραγματικά η επιτυχία της καλλιτεχνικής μας συνεργασίας, νομίζω, που με έφερε εκεί που βρίσκομαι τώρα», δήλωσε η 35χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε συμβουλευτεί τον άλλοτε συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της πριν αναλάβει τον ρόλο της «μαύρης χήρας» Patrizia Gucci στο «House Of Fame», απάντησε: «Φυσικά».

«Ξέρετε, εμπιστεύομαι τον Bradley εδώ και χρόνια και πάντα εκτιμούσα την υποστήριξή του και τις συμβουλές του, τις σκέψεις του για τις μελλοντικές προσπάθειές μου», είπε.

Ένα μήνα νωρίτερα, ο Bradley Cooper μίλησε επίσης με τα καλύτερα λόγια για τη Lady Gaga, σχολιάζοντας ότι είναι «χαρισματική» και «όμορφη».

«Είναι τόσο τρομερά χαρισματική και όμορφη. Όταν τη γνώρισα, σκέφτηκα: “Αν μπορώ να το αξιοποιήσω αυτό… τότε μόνο εγώ θα μπορούσα να τα κάνω μαντάρα”. Αλλά στη συνέχεια, όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε μαζί, συνειδητοποίησα ότι ο ουρανός είναι το όριο όσον αφορά το τι είναι σε θέση να κάνει και το επίπεδο της αφοσίωσής της», ανέφερε στο «The Hollywood Reporter».

Αυτήν την εβδομάδα, η Lady Gaga απέσπασε μία υποψηφιότητα για τη Χρυσή Σφαίρα του Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Κινηματογραφική Ταινία για τη συμμετοχή της στο «House Of Gucci».

Πρόσφατα κέρδισε για την εμφάνισή της στην ίδια ταινία το βραβείο του Α’ Γυναικείου Ρόλου στα Βραβεία της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης του Κύκλου Κριτικών Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης.

Οι διακρίσεις δεν τελειώνουν εδώ για τη Lady Gaga, καθώς στα τέλη του Νοεμβρίου έλαβε πέντε υποψηφιότητες στα Βραβεία Grammy με το «Love For Sale», το δεύτερο κοινό άλμπουμ της με τον Tony Bennett, μεταξύ των οποίων από μία υποψηφιότητα για το Άλμπουμ της Χρονιάς αλλά και για την Ηχογράφηση της Χρονιάς με το «I Get A Kick Out Of You».