Η Lady Gaga και η P!nk είναι ανάμεσα στα πρώτα ονόματα που επιβεβαιώνονται ότι θα τραγουδήσουν ζωντανά στη σκηνή των επερχόμενων Βραβείων Grammy.

Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός συμπληρώνει εξήντα έτη ιστορίας και εγκαταλείπει προσωρινά την έδρα του στο Λος Άντζελες και μεταφέρεται για τη φετινή διοργάνωση στη Νέα Υόρκη. Η εξηκοστή τελετή απονομής των βραβείων θα λάβει χώρα στις 28 Ιανουαρίου στο «Madison Square Garden», με παρουσιαστή τον James Corden και απευθείας μετάδοση από το CBS.

Λίγο πριν την τελική ευθεία, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο φέρνει στη δημοσιότητα τους πρώτους καλλιτέχνες που εμφανιστούν: Είναι η Lady Gaga, η P!nk, Childish Gambino και οι Little Big Town. Παράλληλα, όλοι τους είναι υποψήφιος προς βράβευση.

Current nominees @LadyGaga, @LittleBigTown, @Pink, Childish Gambino and more will perform live at the #GRAMMYs, January 28 on CBS! https://t.co/8E56epcsax pic.twitter.com/80MC3Aryiq

— CBS (@CBS) January 4, 2018