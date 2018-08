Η Lady Gaga θρηνεί για το θάνατο του φίλου της και μοντέλου Rick Genest, ο οποίος ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο «Zombie Boy» λόγω των χαρακτηριστικών τατουάζ που είχε κάνει στο πρόσωπό του.

Ο Καναδός, που είχε πρωταγωνιστήσει στο πολυσυζητημένο video clip της Lady Gaga για το «Born This Way», έδωσε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 32 ετών.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια κοινοποίησε στο Twitter την είδηση για τον τραγικό θάνατο του «Zombie Boy» και μοιράστηκε ένα μήνυμα στο οποίο έδωσε έμφαση στην ψυχική υγεία.

«Η αυτοκτονία του φίλου Rick Genest, του “Zombie Boy”, είναι κάτι παραπάνω από συντριπτική», έγραψε. «Πρέπει να δουλέψουμε σκληρότερα για να αλλάξουμε την κουλτούρα, να φέρουμε την ψυχική υγεία στο προσκήνιο και να σβήσουμε το στίγμα ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτήν», επισήμανε.

«Εάν υποφέρετε καλέστε ένα φίλο ή την οικογένειά σας σήμερα. Πρέπει να σώσουμε ο ένας τον άλλον», υπογράμμισε η Lady Gaga και συνόδευσε την ανάρτηση της με ορισμένες φωτογραφίες του Zombie Bowie και των εντυπωσιακών τατουάζ του.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB

Η Lady Gaga συνέχισε με μία δεύτερη δημοσιεύση, στην οποία κάνει κατανοητό ότι δίνει το δικό της αγώνα για να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη.

«Η επιστήμη μάς λέει ότι χρειάζονται 21 ημέρες για να αποκτήσεις μία συνήθεια. Εάν υποφέρετε από θέματα ψυχικής υγείας, παρακαλώ σήμερα να είναι η πρώτη ημέρα ή η συνέχεια της δουλειάς που έχετε κάνει», ανέφερε.

«Ζητήστε βοήθεια εάν πονάτε και αν γνωρίζετε κάποιον που πονάει, προσφέρετε βοήθεια επίσης.»

Science tells us that it takes 21 days to form a habit, if you are suffering from Mental Health issue I beckon for today to be your first day or a continuation of the work you’ve been doing. Reach out if you’re in pain, and if you know someone who is, reach out to them too. pic.twitter.com/4pVR5xyoH6

— Lady Gaga (@ladygaga) August 3, 2018