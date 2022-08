Η Lady Gaga μιλά για το δικαίωμα στην άμβλωση και τον γάμο των ατόμων ίδιου φύλου

Η Lady Gaga μίλησε στην έναρξη του αμερικανικού σκέλους της περιοδείας της «Chromatica Ball» από την Ουάσινγκτον για τον γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου και το δικαίωμα στην άμβλωση.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο «Nationals Park» της Ουάσινγκτον τη Δευτέρα 8 Αυγούστου, η Lady Gaga σταμάτησε το πρόγραμμα πριν τραγουδήσει την επιτυχία της «Edge Of Glory» από το 2011 για να μιλήσει για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να καταργήσει το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση.

«Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το τραγούδι σε κάθε γυναίκα στην Αμερική. Σε κάθε γυναίκα που τώρα πρέπει να ανησυχεί για το σώμα της αν μείνει έγκυος. Προσεύχομαι ότι αυτή η χώρα θα μιλήσει και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να γίνει το σωστό», είπε η 36χρονη τραγουδίστρια.

Η Lady Gaga τραγούδησε στη συνέχεια μία λιτή εκδοχή του «Edge Of Glory» και πρόσθεσε: «Δεν θέλω να σας ρίξω την ψυχολογία, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι πιο σημαντικά από τη βιομηχανία του θεάματος».

"I would like to dedicate this song to every woman in America. To every woman who now has to worry about her body if she gets pregnant. I pray that this country will speak up and we will not stop until its right!" – Lady Gaga talking about abortion rights at The #ChromaticaBallDC pic.twitter.com/YjwlC0rg7C

— Ryan | Lady Gaga 🏳️‍🌈 (@ryanleejohnson) August 9, 2022