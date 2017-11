Το (υπέροχο) «Joanne» ήταν μόνο μία παρένθεση για τη Lady Gaga, που επιστρέφει στις ρίζες της με τη «μικρή αδελφή» του «ARTPOP».

Η Lady Gaga και ο DJ White Shadow εργάζονται πυρετωδώς για το νέο άλμπουμ τους.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, το ίνδαλμα της pop συνεργάζεται ξανά με τον παραγωγό του «Born This Way» και του «ARTPOP» και φαίνεται ότι συνεχίζουν τη δουλειά από το σημείο που την είχαν αφήσει.

Ο DJ White Shadow, κατά κόσμον Paul Blair, συνέβαλε στο μεγαλύτερο μέρος του «Born This Way» (2011) σε τραγούδια όπως τα «Born This Way», «Edge Of Glory», «Government Hooker» και «Electric Chapel», μεταξύ άλλων. Παρομοίως και στο «ARTPOP» (2013) με τα «Applause», «Do What U Want», «Swine» και «Sexxx Dreams».

Ο Αμερικανός μουισκός παραγωγός είναι υπεύθυνος και για την τελευταία κυκλοφορία της Lady Gaga, το «The Cure».

Όσο αναμένουμε για ένα δείγμα από το καινούριο υλικό της Lady Gaga, ο DJ White Shadow γιορτάζει την τέταρτη επέτειο του «ARTPOP», που κυκλοφόρησε στις 6 Νοεμβρίου 2013 και αποκαλύπτει ότι ο επόμενος δίσκος θα είναι η… «μικρή αδελφή» του «ARTPOP».

Ένα χρόνο μετά το «Joanne», η 31χρονη τραγουδίστρια αφήνει τους πειραματισμούς στην άκρη και επιστρέφει στις ρίζες της.

«Πριν από 4 χρόνια έβγαλα ένα δίσκο με τη Lady Gaga που ονομάζεται “ARTPOP”. Θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο γι’ αυτόν, ίσως μία ημέρα θα το κάνω. Έχασα έναν καλύτερο φίλο και μάνατζερ, η LG (Lady Gaga) έχασε ολόκληρη ομάδα υποστήριξης και ήμασταν όλοι μόνοι», αναφέρει ο DJ White Shadow για τις συνθήκες σε μία ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Instragram.

«Είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό το δίσκο επειδή με δίδαξε πολλά. Έκανα κάποιους φίλους που έχουν αλλάξει τη ζωή μου για πάντα στις αίθουσες όπου ηχογραφήθηκε αυτός ο δίσκος, τον οποίο αγαπώ τόσο απίστευτα βαθιά. Για όλα τα ελαττώματά του, παράξενο και όμορφο, σε ευχαριστώ “ARTPOP” για τα μαθήματα και τα δώρα που έδωσες», συνέχισε.

Ο DJ White Shadow άφησε την πιο συναρπαστική πληροφορία για το τέλος: «Ευτυχισμένα τέταρτα γενέθλια. Ανυπομονώ να σε συστήσω σύντομα στη μικρή σου αδελφή», έγραψε.

Πρόσφατα, η Lady Gaga δειγμάτισε σε έναν κλειστό παρασκηνιακό κύκλο ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι με τον τίτλο «Frankenstein» (ή «Frankensteined»). Το γεγονός ότι η «Mother Monster» θα τραγουδήσει ζωντανά στα επικείμενα «American Music Awards 2017», την Κυριακή 19 Νοεμβρίου, αυξάνει τις πιθανότητες να παρουσιάσει για πρώτη φορά το συγκεκριμένο τραγούδι στη σκηνή των βραβείων και να κυκλοφορήσει την ίδια ημέρα.

