Την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκαν οι πολυαναμενόμενες υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες του 2019.

Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Hollywood θα τιμήσει για 76η χρόνια τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η τελετή απονομής θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019 στο ξενοδοχείο «The Beverly Hilton» του Beverly Hills στην Καλιφόρνια, με παρουσιαστές τη Sandra Oh και τον Andy Samberg.

Από τα ονόματα των μουσικών που συναντάμε στη λίστα των υποψηφίων ξεχωρίζει σαφέστατα εκείνο της Lady Gaga, η οποία απέσπασε δύο υποψηφιότητες.

Η 32χρονη Αμερικανίδα είναι υποψήφια για το βραβείο «Α’ Γυναικείου Ρόλου» για την ερμηνεία της στο remake του «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται) και για το «Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι» ως δημιουργός του αγαπημένου «Shallow». Το τραγούδι συνυπογράφει ο Mark Ronson, που είναι εξίσου υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα.

Συνολικά, το «A Star Is Born» είναι υποψήφιο σε πέντε κατηγορίες.

Η Lady Gaga έχει ήδη στην κατοχή της τη Χρυσή Σφαίρα για τον «Α’ Γυναικείο Ρόλο σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία». Το 2016, βραβεύθηκε για τη συμμετοχή της στο «American Horror Story: Hotel».

Το 2012, ήταν υποψήφια για το «Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι» με το ντουέτο με τον Elton John στο «Hello Hello» από το soundtrack της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Gnomeo & Juliet» (Ζουμπαίος και Ιουλιέτα).

Ο Kendrick Lamar είναι υποψήφιος για τη Χρυσή Σφαίρα του «Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού» με το «All The Stars» από το soundtrack της ταινίας «Black Panther», το οποίο είχε επιμεληθεί καλλιτεχνικά.

Έκπληξη αποτελεί η παρουσία του Troye Sivan, ο οποίος διεκδικεί βραβείο στην ίδια κατηγορία με το τραγούδι «Revelation» για την ταινία «Boy Erased», στην οποία συμμετέχει και ως ηθοποιός.

Was about to fall asleep back at my house in Perth for the first time in like 2.5 years and thinking about how much life has changed and somehow stayed exactly the same, and then got the news that Revelation was nominated for Best Original Song by the @goldenglobes ….. pic.twitter.com/NZV5EbusgY

— troye (@troyesivan) December 7, 2018