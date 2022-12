Η Lady Gaga κάνει την καλοσύνη «cool» με ένα νέο διαδικτυακό μάθημα

Η Lady Gaga εγκαινιάζει ένα διαδικτυακό μάθημα που θα διδάξει στους ανθρώπους πώς να βοηθούν τους εαυτούς τους και τους άλλους με αυτοπεποίθηση, ασφάλεια και καλοσύνη.

Η Lady Gaga θέλει να κάνει… «cool» την καλοσύνη με ένα νέο πρόγραμμα που σκοπό έχει να βοηθήσει τους νέους με την ψυχική υγεία τους.

Το Ίδρυμα Born This Way Foundation της τραγουδίστριας συνεργάζεται με το Jack.org, μια καναδική φιλανθρωπική οργάνωση για την ψυχική υγεία, για να ξεκινήσει ένα δωρεάν διαδικτυακό μάθημα που θα βοηθήσει τους νέους να βρουν ασφαλείς τρόπους για να στηρίξουν ο ένας τον άλλον σε σχέση με την ψυχική υγεία τους.

Το πρόγραμμα «Be There Certificate» της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους «να μάθουν πώς να είναι παρόντες για τον εαυτό τους και τους άλλους με αυτοπεποίθηση, ασφάλεια και καλοσύνη».

«Ακούω καθημερινά νέους σε όλο τον κόσμο που χρειάζονται την επικύρωση, την επιβεβαίωση και την υποστήριξη που προσφέρει το “Be There Certificate”», δήλωσε η Lady Gaga στο «People».

«Σημαίνει τα πάντα για εμένα το γεγονός ότι μοιράζομαι αυτό το εργαλείο με κάθε έναν από αυτούς τους νέους και τον κόσμο και το μοιράζομαι έτσι ώστε να υπενθυμίσω στον εαυτό μου και σε όλους τους άλλους ότι ο καθένας μας οφείλει να παίξει ένα ρόλο για να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον», συνέχισε.

«Με το “Be There Certificate” και χάρη στο έργο του Born This Way Foundation και του Jack.org, μπορείτε να μάθετε πώς να στηρίζετε τον εαυτό σας και τους άλλους με αυτοπεποίθηση, ασφάλεια και καλοσύνη», ανέφερε.

«Μπορεί να νιώθετε ότι είναι τρομακτικό να ξεκινήσετε τη συζήτηση για την ψυχική υγεία με κάποιον άλλο και να προσφέρετε την υποστήριξή σας. Με το πιστοποιητικό “Be There Certificate” μαθαίνετε πώς να είστε πραγματικά, με καλοσύνη και ασφάλεια εκεί για κάποιον, διατηρώντας παράλληλα τη δική σας ψυχική ευεξία», εξήγησε.

Η μητέρα της Lady Gaga, Cynthia Germanotta, η οποία είναι συνιδρύτρια και πρόεδρος του ιδρύματος Born This Way Foundation, πρόσθεσε: «Εργαζόμαστε για την προώθηση της ψυχικής υγείας και ευεξίας των νέων ανθρώπων κάνοντας ωραία την καλοσύνη, αναγνωρίζοντας τα συναισθήματα των νέων και εξαλείφοντας το στίγμα που περιβάλλει την ψυχική υγεία».

«Το πιστοποιητικό “Be There Certificate” είναι ένας σημαντικός και άκρως απαραίτητος πόρος ψυχικής υγείας τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι νέοι παντού για να στηρίξουν με ασφάλεια τους συνομηλίκους τους ώστε να οικοδομήσουν έναν πιο καλοσυνάτο και γενναίο κόσμο», πρόσθεσε.

Το νέο, δωρεάν διαδικτυακό μάθημα ψυχικής υγείας, το οποίο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα ισπανικά στη διεύθυνση betherecertificate.org, «έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την παιδεία στον τομέα της ψυχικής υγείας και να προσφέρει στους νέους – και σε οποιονδήποτε άλλον – τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να στηρίξουν με ασφάλεια τους συνομηλίκους τους που μπορεί να παλεύουν με την ψυχική υγεία τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Born This Way Foundation.

Το μάθημα διδάσκει στους ανθρώπους πώς να αναγνωρίζουν πότε κάποιος μπορεί να έχει πρόβλημα, να κατανοούν το ρόλο τους στην υποστήριξη αυτού του ατόμου και να μαθαίνουν πώς να τον διασυνδέουν με τη βοήθεια που χρειάζεται, συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

«Καθώς η συζήτηση για την ψυχική υγεία στη Βόρεια Αμερική μεγαλώνει, μεγαλώνει και ο αριθμός των νέων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και βλέπουν τους γύρω τους να παλεύουν», δήλωσε ο Shane Green, Αντιπρόεδρος Προγραμμάτων στο Jack.org.

«Συχνά αναρωτιούνται τι μπορούν να κάνουν γι’ αυτό και συχνά συναντούν φίλους και συγγενείς που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια για να τους υποστηρίξουν. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε το πιστοποιητικό “Be There Certificate”, για να δώσουμε στους νέους καλύτερα εφόδια για να υποστηρίξουν με ασφάλεια τους συνομηλίκους και τους αγαπημένους τους», συνέχισε.

Η Lady Gaga γιόρτασε επίσης την έναρξη του «Be There Certificate» δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο στο οποίο απαρίθμησε τους «πέντε χρυσούς κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να είσαι δίπλα σε κάποιον με ασφάλεια».

«Νούμερο ένα, πείτε αυτό που βλέπετε. Νούμερο δύο, δείξτε ότι νοιάζεστε. Νούμερο τρία, ακούστε τους. Νούμερο τέσσερα, να γνωρίζετε τον ρόλο σας. Νούμερο πέντε, επικοινωνήστε για να βοηθήσετε, με καλοσύνη και με ασφάλεια», είπε.

Το Ίδρυμα Born This Way Foundation, το οποίο συστάθηκε από τη Lady Gaga και τη μητέρα της Cynthia, παρέχει υποστήριξη στην ψυχική υγεία των νέων και προωθεί την ενσωμάτωση μέσω προγραμμάτων υψηλής επίδρασης, συζητήσεων υπό την ηγεσία των νέων και στρατηγικών συνεργασιών. Η οργάνωση γιορτάζει φέτος τη δέκατη επέτειό της από την ίδρυσή της το 2012.