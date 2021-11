Η Lady Gaga και ο Tony Bennett στο «MTV Unplugged»

Αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση της Lady Gaga στο MTV Unplugged και η δεύτερη του Tony Bennett.

Η Lady Gaga και ο Tony Bennett έρχονται στο «MTV Unplugged» στις 16 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το MTV, δίνοντας στη δημοσιότητα το πρώτο trailer.

Η συναυλία της Lady Gaga και του Tony Bennett, το οποίο σημάνει την επιστροφή του εμβληματικού franchise «MTV Unplugged», γυρίστηκε νωρίτερα φέτος στη Νέα Υόρκη, όπως ανέφερε το Hit Channel ήδη από τον Ιούλιο.

Οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν για πρώτη φορά τραγούδια από το επερχόμενο τότε άλμπουμ τους «Love For Sale», το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη του Σεπτεμβρίου και την προηγούμενη εβδομάδα τους χάρισε έξι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy 2022, μεταξύ των οποίων και μία υποψηφιότητα για το Άλμπουμ της Χρονιάς.

Το «Love For Sale» είναι το δεύτερο και τελευταίο κοινό άλμπουμ της Lady Gaga και του Tony Bennett και διαδέχεται την επιτυχημένη συνεργασία τους στο άλμπουμ «Cheek To Cheek» που κυκλοφόρησε το 2014.

Το επεισόδιο του «MTV Unplugged» με τον Tony Bennett και τη Lady Gaga θα μεταδοθεί την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου στο MTV στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλες τις παγκόσμιες πλατφόρμες του τηλεοπτικού δικτύου.

Η προβολή της συναυλίας συνδυάζεται με την καμπάνια «Love Music With MTV», ένας μήνα εορτασμού των κορυφαίων μουσικών σειρών και στιγμών του MTV, από τα Video Music Awards μέχρι το Unplugged.

Το επεισόδιο του MTV Unplugged είναι μέρος μιας ευρύτερης συνεργασία της Viacom με τον Tony Bennett και τη Lady Gaga, που περιλαμβάνει επίσης το τηλεοπτικό αφιέρωμα «One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga», που προβλήθηκε στο CBS και στο Paramount+ την Κυριακή 28 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του «One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga», το οποίο συμπυκνώνει τις δύο ομότιτλες συναυλίες που έδωσαν οι δύο καλλιτέχνες στο «Radio City Music Hall» της Νέας Υόρκης στις 3 και 5 Αυγούστου, προβλήθηκε για πρώτη φορά το trailer για την εμφάνισή τους στο «MTV Unplugged».

Στη συνεργασία της Viacom με τον Tony Bennett και τη Lady Gaga περιλαμβάνεται επίσης το επερχόμενο ντοκιμαντέρ «The Lady and The Legend», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο Paramount+ το 2022.

Ο Tony Bennett εμφανίστηκε ξανά στο «MTV Unplugged» το 1994 και κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας του, το οποίο κέρδισε το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς στα Grammy του 1995. Από την άλλη πλευρά, αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή της Lady Gaga στο «MTV Unplugged»

Παρακολουθήστε το trailer για την κοινή εμφάνισή τους στο MTV Unplugged» παρακάτω: