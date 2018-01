Στο συναισθηματισμό του «Joanne» δίνει έμφαση η Lady Gaga, παρουσιάζοντας μία καινούρια εκδοχή για το ομώνυμο τραγούδι του τελευταίου άλμπουμ της.

Η Lady Gaga μετατρέπει το «Joanne» σε μία συγκινητική μπαλάντα πιάνου.

Εάν νομίζατε ότι το ομότιτλο τραγούδι του τελευταίου δίσκου της δε θα μπορούσε να γίνει πιο συναισθηματικό, σκεφτείτε το ξανά.

Η αστέρας της pop ανάρτησε στο Instagram ένα απόσπασμα από τη νέα έκδος του τραγουδιού, οπτικοποιημένο με την ίδια να περπατά σε σιδηροδρομικές ράγες, φορώντας το χαρακτηριστικό, μεγάλο καπέλο που είχε και στο εξώφυλλο του δίσκου.

Παράλληλα, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έκανε γνωστό ότι θα προχωρήσει σε δωρεά στη Συμμαχία Έρευνας για το Λύκο προς τιμήν της θείας της, της Joanne Stefani Germanotta και κάλεσε τα εκατομμύρια των ακολούθων της στα κοινωνικά δίκτυα να μιμηθούν το παράδειγμά της.

Η πέμπτη δισκογραφική δουλειά της Lady Gaga πήρε την ονομασία από τη θεία της Lady Gaga. Η Joanne πέθανε σε ηλικία 19 ετών από επιπλοκές που προκλήθηκαν από το Λύκο, τον οποίο η τραγουδίστρια περιέγραψε ως μία «τρομακτική αυτοάνοση ασθένεια».

«Το “Joanne” είναι το να ζω κάθε ημέρα σαν να είναι η τελευταία μου», είχε πει πέρυσι η Lady Gaga στο «V magazine». «Η αδελφή του πατέρα μου πέθανε όταν ήταν 19, αυτή ήταν η Joanne, η θεία μου. Αυτό ήταν το επίκεντρο του πόνου στην οικογένειά μου. Μεγαλώνοντας, δεν κατάλαβα ποτέ τι σήμαιναν τα δάκρυα της οικογένειάς μου.»

«Η Joanne πέθανε το 1974, αλλά δεν είχαν ιδέα γιατί πέθανε», εξήγησε. «Δεν ήξεραν τι ήταν. Και έτσι όταν ήταν πραγματικά, πραγματικά άρρωστη, είχε εκείνες τις βλάβες στα χέρια της και οι γιατροί ήθελαν να τα ακρωτηριάσουν. Ήταν ζωγράφος, έραβε και έπλεκε και ήταν συγγραφέας και ποιήτρια. Καθώς η Joanne πλησίαζε το θάνατο, η γιαγιά μου είπε, “δεν μπορώ να αφήσω τις τελευταίες στιγμές της κόρης επάνω σε αυτή τη γη να είναι χωρίς τα χέρια της.”»

«Το πνεύμα της Joanne είναι πάρα πολύ ζωντανό μέσα στην οικογένειά μου. Ο πατέρας μου έχει ένα ρεστοράν που ονομάζεται “Joanne” και για εμένα, προσωπικά, σημαίνει ότι πρέπει να ζω κάθε ημέρα σαν να ήταν η τελευταία μου», επανέλαβε.

Την προσεχή Κυριακή, 28 Ιανουαρίου, η Lady Gaga θα τραγουδήσει ζωντανά στη σκηνή των Βραβείων Grammy, όπου διεκδικεί επιπλέον δύο βραβεία και είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσει εκεί για πρώτη φορά την καινούρια έκδοση του «Joanne» (Where Do You Think You’re Goin’?).