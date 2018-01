Η Lady Gaga προτείνει μία ανανεώμενη εκδοχή του ομότιτλου τραγουδιού του «Joanne».

Ένα ξεχωριστό τραγούδι με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τη Lady Gaga, τονώνεται ακόμα περισσότερο συναισθηματικά.

«Joanne» δεν είναι μόνο ο τίτλος από την τελευταία δισκογραφική δουλειά της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, αλλά είναι και ένα όνομα με το οποίο είναι βαθιά συνδεδεμένη η οικογένειά της.

«Joanne» ονομαζόταν η θεία της Lady Gaga, που έχασε άδικα τη ζωή της από το αυτοάνοσο νόσημα του Λύκου σε ηλικία 19 ετών, το1974. Παρόλο που η αστέρας της pop δεν είχε γεννηθεί ακόμα τότε και ο πατέρας της ήταν μόνο 15 χρονών, κουβαλά καθημερινά μέσα την ιστορία της Joanne.

Σε βαθμό που της αφιέρωσε το τελευταίο άλμπουμ της, μία απόπειρα διαφορετική από όσα είχε δοκιμάσει, καθώς σύστησε μία κατασταλαγμένη και ωριμότερη Lady Gaga που έδωσε έμφαση στις φωνητικές δυνατότητές της.

Το «Joanne» ήταν ο τέταρτος δίσκος της τραγουδίστριας που έκανε ντεμπούτο στο Νο1 του αμερικανικού «Billboard 200» και παρόλο που είχαμε καιρό να ακούσουμε νέα του, ενεργοποιείται ξανά χάρη στο ομότιτλο τραγούδι.

Μία ανάσα πριν ανέβει στη σκηνή των βραβείων Grammy, όπου διεκδικεί παράλληλα δύο βραβεία (το «Καλύτερο Pop Vocal Άλμπουμ» και την «Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία»), η Lady Gaga παρουσιάζει μία νέα έκδοση του «Joanne» (Where Do You Think You’re Goin’?).

Το ομώνυμο τραγούδι του πέμπτου άλμπουμ της μετατρέπεται σε μία υπέροχη μπαλάντα πιάνου γεμάτη συναισθήματα που αγγίζει ευαίσθητες χορδές.