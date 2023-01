Η Lady Gaga γιορτάζει την τέταρτη υποψηφιότητά της για Όσκαρ

«Είμαι πολύ ευγνώμων για τη μαγεία της μουσικής και του κινηματογράφου».

Η Lady Gaga ευχαρίστησε την Ακαδημία Κινηματογράφου για την τέταρτη υποψηφιότητα της καριέρας της για Όσκαρ.

Το τραγούδι «Hold My Hand» που έγραψε μαζί με τον BloodPop για την ταινία «Top Gun: Maverick» είναι υποψήφιο για το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού στα Όσκαρ του 2023, όπως ανακοινώθηκε αυτήν την εβδομάδα.

«Ευχαριστώ πολύ την Ακαδημία για την υποψηφιότητα του τραγουδιού μου “Hold My Hand” για Όσκαρ φέτος!», έγραψε η Lady Gaga σε μία ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα.

«Η δημιουργία αυτού του τραγουδιού για την ταινία “Top Gun: Maverick” ήταν μια βαθιά και δυνατή εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Είμαι τόσο ευγνώμων για τη μαγεία της μουσικής και του κινηματογράφου. Σε αγαπώ συν-δημιουργέ μου BloodPop», συνέχισε.

«Είμαι στα γυρίσματα τώρα, στέλνω πολλή αγάπη στα little monsters!», συμπλήρωσε, χωρίς να διευκρινίζει βρίσκεται στα γυρίσματα της ταινίας «Joker 2», στην οποία θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Joaquin Phoenix ή αν ετοιμάζει κάποιο μουσικό πρότζεκτ.

Αυτή είναι η τρίτη υποψηφιότητα που κερδίζει η Lady Gaga στην καριέρα της για το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Το 2016, πήρε την υποψηφιότητά της αφού συνεργάστηκε με την Diane Warren για να γράψουν το τραγούδι «Til It Happens To You» για το ντοκιμαντέρ «The Hunting Ground».

Το 2018, η Lady Gaga συνεργάστηκε με τους Mark Ronson, Anthony Rossomando και Andrew Wyatt για να γράψει το «Shallow» για το remake της ταινίας «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται), το οποίο κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Τραγούδι στα Όσκαρ του 2019.

Η Lady Gaga ήταν επίσης υποψήφια στα Όσκαρ εκείνης της χρονιάς για το βραβείο του Α’ Γυναικείου Ρόλου για τη συμμετοχή της στο «A Star Is Born».

Μια ημέρα νωρίτερα, τη Lady Gaga συνεχάρη ο φίλος και συνεργάτης της Tony Bennett, με τον οποίο ένωσε τις δυνάμεις της στα jazz άλμπουμ «Cheek To Cheek» (2014) και «Love For Sale» (2021).

«Συγχαρητήρια στην εκπληκτικά ταλαντούχα Lady Gaga για την τέταρτη υποψηφιότητά της για Όσκαρ! Σήμερα, η Lady Gaga γράφει ιστορία ως ο πρώτος καλλιτέχνης που λαμβάνει τρεις υποψηφιότητες στην κατηγορία του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού στα Όσκαρ. Είμαι πολύ υπερήφανος για εσένα!», ανέφερε το μήνυμα που αναρτήθηκε στο Twitter του Tony Bennett.

Ωστόσο δεν είναι σαφές τι εννοούσε το σχόλιο για το ρεκόρ της Lady Gaga. Άλλοι καλλιτέχνες, όπως ο Randy Newman και ο Lionel Richie, έχουν λάβει τρεις ή περισσότερες υποψηφιότητες στην κατηγορία του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Το «Hold My Hand» είναι μία από τις έξι υποψηφιότητες που απέσπασε το «Top Gun: Maverick» για τα Βραβεία Όσκαρ 2023, μεταξύ των οποίων και μία υποψηφιότητα για την καλύτερη ταινία.

Η ταινία τα πήγε καλύτερα στις υποψηφιότητες των Όσκαρ από το αρχικό «Top Gun» του 1986, το οποίο είχε προταθεί για τέσσερα βραβεία. Είναι ασυνήθιστο για ένα sequel να ξεπερνά την πρώτη ταινία στις υποψηφιότητες για Όσκαρ.