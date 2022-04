Η Lady Gaga γιορτάζει τη 13η νίκη της στα Grammy: «Έκλαψα όπως την πρώτη φορά»

Συγκινημένη δηλώνει η Lady Gaga.

Η Lady Gaga πρόσθεσε άλλο ένα Grammy στην τεράστια συλλογή της στην τελετή απονομής της Κυριακής και την επόμενη ημέρα εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πανηγυρίσει για την τελευταία νίκη της.

Η 36χρονη τραγουδίστρια ήταν υποψήφια για πέντε βραβεία στα Grammy του 2022 για το δεύτερο κοινό άλμπουμ της με τον Tony Bennett με τίτλο «Love for Sale».

Το «Love For Sale» ήταν υποψήφιο για το βραβείο του Άλμπουμ της Χρονιάς και το Καλύτερο Παραδοσιακό Pop Άλμπουμ, ενώ το τραγούδι τους «I Get A Kick Out of You» ήταν υποψήφιο για την Ηχογράφηση της Χρονιάς, την Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Συγκρότημα και το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο.

Τελικά η Lady Gaga και ο Tony Bennet απέσπασαν το βραβείο για το Καλύτερο Παραδοσιακό Pop Άλμπουμ.

«Κέρδισα το δέκατο τρίτο μου Grammy χθες το βράδυ και έκλαψα ακριβώς όπως την πρώτη φορά που κέρδισα για το “Just Dance”», έγραψε η Lady Gaga δημοσιεύοντας παράλληλα μία λαμπερή φωτογραφία της στην οποία κρατάει το βραβείο της.

«Ο Tony και εγώ είμαστε τόσο ευγνώμονες για αυτή την τιμή. Ήμουν τόσο υπερήφανη που ήμουν μέρος μιας τόσο όμορφης κοινότητας μουσικών, όπου τόσοι πολλοί άνθρωποι ανταμείφθηκαν για την τέχνη τους… Σας αγαπάω», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ορισμένοι θαυμαστές έσπευσαν να επισημάνουν ότι, ενώ η Lady Gaga έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Grammy με το «Just Dance» το 2009, στην πραγματικότητα κέρδισε τα πρώτα βραβεία της στη διοργάνωση την επόμενη χρονιά, όταν το «The Fame» αναδείχθηκε το Καλύτερο Ηλεκτρονικό/Dance Άλμπουμ και το «Poker Face» βραβεύτηκε ως η Καλύτερη Dance Ηχογράφηση.

Η αστέρας της pop αναγνώρισε το λάθος της και στη συνέχεια δημοσίευσε μία φωτογραφία με την αντίδρασή της μετά την πρώτη της νίκη στα Βραβεία Grammy.

«Εγώ μετά το πρώτο Grammy που κέρδισα. Ακόμα κάνει την καρδιά μου να χτυπάει έτσι (επίσης, ήταν για το “Poker Face” και όχι για το “Just Dance”)», έγραψε.

Η Lady Gaga έστρεψε όλα τα βλέμματα πάνω της κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Βραβείων Grammy 2022 στο Λας Βέγκας με ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον Tony Bennett όπου ερμήνευσε τα τραγούδια τους «Love for Sale» και το «Do I Love You».

Ο 96χρονος Tony Bennett αποσύρθηκε από την ενεργό δράση πριν από την κυκλοφορία του τελευταίου κοινού άλμπουμ τους λόγω της επιδείνωσης της νόσου του Αλτσχάιμερ από την οποία πάσχει και δεν παρευρέθηκε στην εκδήλωση.