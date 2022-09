Lady Gaga: Επιβεβαιώνει την κυκλοφορία άλμπουμ με remixes του «Chromatica»

Η Lady Gaga έσπασε τη σιωπή της και επιβεβαίωσε μία φήμη που διαδίδεται εδώ και αρκετό καιρό: Την κυκλοφορία ενός άλμπουμ με remixes τραγουδιών της τελευταίας δισκογραφικής δουλειάς της, «Chromatica», στο οποίο αναμένεται να ενώσει τις δυνάμεις του με ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών.

Η 35χρονη τραγουδίστρια ανάρτησε ένα σύντομο μήνυμα στο λογαριασμό της στο Twitter με το οποίο επιβεβαιώνει την ύπαρξη του άλμπουμ με τα remixes, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες πληροφορίες.

«Το remix άλμπουμ του “Chromatica” είναι φωτιά. Η μουσική η ζωή», έγραψε για να σκορπίσει κύματα ενθουσιασμού στους θαυμαστές της.

Όλο αυτό το διάστημα η Lady Gaga δεν είχε κάνει καμία αναφορά στο εγχείρημα. Όλες οι πληροφορίες προέρχονταν από τον παραγωγό του άλμπουμ, τον BloodPop και από ορισμένους από τους καλλιτέχνες που θα δώσουν νέα πνοή στα τραγούδια του «Chromatica».

Στους καλλιτέχνες για τους οποίους έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους στο άλμπουμ συμπεριλαμβάνονται ονόματα όπως οι Charli XCX, Grimes, Pabllo Vittar, Rina Sawayama, Bree Runway, Ashniko, A.G. Cook, Dorian Electra και Arca, μεταξύ άλλων.

Η Βραζιλιάνα drag queen Pabllo Vittar αποκάλυψε ότι θα συμμετάσχει σε μία νέα έκδοση του τραγουδιού «Fun Tonight», ενώ η τραγουδίστρια, DJ και μουσικός Arca από τη Βενεζουέλα ανέφερε ότι παίρνει μέρος στο remix του «Rain On Me», για το οποίο ισχυρίστηκε ότι θα κυκλοφορήσει στις 20 Αυγούστου.

Ο παραγωγός BloodPop είπε ότι το άλμπουμ είναι πλέον θέμα «χαρτιών» και υποστήριξε ότι θα κυκλοφορήσει μέσα στο καλοκαίρι, το οποίο τελειώνει ημερολογιακά τον Σεπτέμβριο.

«Απλά περιμένουμε τα χαρτιά (πολλοί καλλιτέχνες, πολλά κινούμενα μέρη), αλλά φαίνεται ότι θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι», έγραψε ο συνεργάτης της Lady Gaga.

Το αρχικό άλμπουμ του «Chromatica» κυκλοφόρησε στις 29 Μαΐου 2020 για να παρουσιάσει στο κοινό ένα νέο μουσικό πλανήτη, που είχε σχεδιαστεί από την ίδια τη Lady Gaga, με τραγούδια εμπνευσμένα από τη house μουσική, την dance μουσική και τη synth pop των ‘60s.

The Chromatica remix album is so f*cking fuego 🤯 music is life 🙌🎨

— Lady Gaga (@ladygaga) August 10, 2021