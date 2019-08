Η Lady Gaga έχει επιστρέψει στο στούντιο και ηχογραφεί ολοκαίνουργια τραγούδια.

Η «Mother Monster» ανάρτησε στα stories του λογαριασμού της στο Instagram μία ασπρόμαυρη παρασκηνιακή φωτογραφία από το στούντιο, στην οποία τη βλέπουμε να στέκεται πίσω από το μικρόφωνο και να φορά ακουστικά.

«Μουσική», ήταν το μόνο σχόλιο που έκανε η τραγουδίστρια, χωρίς να δώσει κάποια άλλη πληροφορία σχετικά με τα πλάνα της.

Η Lady Gaga έχει κρατήσει τάση σιωπής τους τελευταίους μήνες. Στα μέσα Μαρτίου είχε αναφερθεί πρώτη και μοναδική φορά έως τώρα στο έκτο άλμπουμ της, σχολιάζοντας τις ανυπόστατες φήμες που υποστήριζαν ότι ήταν έγκυος.

Η τελευταία προσωπική δισκογραφική δουλειά της Lady Gaga ήταν το «Joanne» που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2016.

Περίπου ένα χρόνο αργότερα, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει στο «Entertainment Weekly» ότι είχε ξεκινήσει να γράφει τραγούδια για τον επόμενο δίσκο της. «Έχω πολλές ιδέες και πολλά πράγματα που θέλω να δημιουργήσω, θα δείτε σε λίγο. Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να δημιουργήσω», είπε τότε.

Εν τω μεταξύ των Οκτώβριο του 2018 κυκλοφόρησε το soundtrack της επιτυχημένης ταινίας «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται), στην οποία πρωταγωνίστησαν η Lady Gaga και ο Bradley Cooper.

Το «A Star Is Born» στάθηκε αφορμή για τη δημιουργία του – βραβευμένου με Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και Grammy – τραγουδιού «Shallow», για το οποίο η Gaga αναγνώρισε ότι αποτελεί σταθμό στην καριέρα της, ενώ παραδέχθηκε ότι θα επηρεάσει των καινούργιων τραγουδιών της.

Lady Gaga shared a photo of her in the studio recording new music! 👀 #LG6 pic.twitter.com/Gn4Q0llpDD

— Lady Gaga Updates (@LGTourNews) August 14, 2019