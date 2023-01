Η Lady Gaga επαινεί την Taylor Swift που μίλησε για τη μάχη της με τις διατροφικές διαταραχές

Η Lady Gaga χαρακτήρισε «πραγματικά γενναία» την Taylor Swift.

Η Lady Gaga είχε να πει μερικά καλά λόγια για την Taylor Swift.

Αφού ένας θαυμαστής της Taylor Swift στο TikTok δημοσίευσε πλάνα από το ντοκιμαντέρ «Miss Americana» της pop star, η Lady Gaga άφησε ένα γλυκό σχόλιο στο οποίο επαίνεσε την 33χρονη τραγουδίστρια για το θάρρος της να μιλήσει για ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα: τις διατροφικές διαταραχές.

Το βίντεο στο TikTok που σχολίασε η Lady Gaga περιείχε ένα από τα πιο σπαρακτικά αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ του 2020, στο οποίο η Taylor Swift θυμάται ότι συνήθιζε να τρώει πολύ λίγο και να γυμνάζεται πολύ, προκειμένου να διατηρήσει, όπως σημείωσε, ένα ανθυγιεινό βάρος.

«Είμαι πολύ πιο ευτυχισμένη με αυτό που είμαι. Δεν με νοιάζει τόσο πολύ αν κάποιος επισημάνει ότι έχω πάρει βάρος. Είναι απλά κάτι που κάνει τη ζωή μου καλύτερη, το γεγονός ότι φοράω medium νούμερο αντί για extra extra small», λέει στο βίντεο.

«Δεν έπρεπε να είναι έτσι το σώμα μου – απλά δεν το καταλάβαινα τότε. Έκανα πολύ γυμναστική, αλλά δεν έτρωγα. Πάντα υπάρχει κάποιο πρότυπο ομορφιάς στο οποίο δεν ανταποκρίνεσαι. Είναι όλα απλά αδύνατα», προσθέτει.

Ένας από τους εκατοντάδες ανθρώπους που άφησαν μηνύματα υποστήριξης για την Taylor Swift στο βίντεο στο TikTok ήταν η Lady Gaga, η οποία έγραψε: «Είναι πραγματικά γενναία όλα όσα είπες. Ουάου».

Το θέμα των διατροφικών διαταραχών αποτελεί κοινό τόπο μεταξύ των δύο μουσικών. Η Lady Gaga αποκάλυψε το 2012 ότι πάλευε με την ανορεξία και τη βουλιμία από τότε που ήταν 15 ετών.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Lady Gaga επαινεί την Taylor Swift για τη γενναιότητά της.

Όταν η Taylor Swift συμμετείχε στο «One World: Together at Home», μια εικονική φιλανθρωπική συναυλία που επιμελήθηκε η Lady Gaga στην αρχή της πανδημίας του κορονοϊού, ερμήνευσε το συγκινητικό τραγούδι «Soon You’ll Get Better» του άλμπουμ της «Lover».

Η μπαλάντα με τη συμμετοχή των The Chicks είναι αφιερωμένη στη μητέρα της, Andrea, η οποία δίνει μάχη με τον καρκίνο από το 2015.

«Αυτό είναι τόσο όμορφο, Taylor», ανέφερε τότε η Lady Gaga σε μία ζωντανή μετάδοση στο Instagram μετά την εμφάνιση της Taylor Swift. «Σε ευχαριστούμε που μοιράστηκες αυτή την ευάλωτη στιγμή μαζί μας. Είσαι πραγματικά, πραγματικά ακόμα πιο γενναία αυτή τη στιγμή», συμπλήρωσε.