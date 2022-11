Η Lady Gaga «έκλαψε κανονικά» με τις υποψηφιότητες για Grammy με το  «Top Gun: Maverick»

«Είναι πραγματικό όνειρο».

Η Lady Gaga δηλώνει ότι «έκλαψε» για τις δύο υποψηφιότητες που απέσπασε για τα Βραβεία Grammy του 2023 με το τραγούδι «Hold My Hand» για το «Top Gun: Maverick» και για τη συνεισφορά της στη μουσική επένδυσης ταινίας.

Το «Hold My Hand», που κυκλοφόρησε πριν από την κινηματογραφική πρεμιέρα της συνέχειας του «Top Gun: Maverick», είναι υποψήφιο για το βραβείο του Καλύτερου Τραγουδιού για Οπτικά Μέσα, ενώ το soundtrack έλαβε μία υποψηφιότητα για το Καλύτερο Soundtrack για Οπτικά Μέσα, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι υποψήφια για δύο Grammy για το “Hold My Hand” και το soundtrack του “Top Gun: Maverick” με τους συναδέλφους μου συνθέτες», έγραψε η Lady Gaga στο Instagram μαζί με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από το εξώφυλλο του single.

«Είναι πραγματικό όνειρο να συμπεριλαμβάνεσαι σε αυτή τη γιορτή της μουσικής με ένα τραγούδι και μία μουσική επένδυση που σημαίνουν πολλά για εμένα, ευχαριστώ… Έκλαψα κανονικά, αυτό δεν αλλάζει ποτέ και νιώθω μεγάλη ταπεινοφροσύνη», ανέφερε.

Το «Hold My Hand» ήταν επίσης πρόσφατα υποψήφιο για το βραβείο στην κατηγορία Τραγουδιού από Ταινία Μεγάλου Μήκους στα Hollywood Music in Media Awards 2022 μαζί με το «Lift Me Up» της Rihanna από το «Black Panther: Wakanda Forever», το «Carolina» της Taylor Swift από το «Where the Crawdads Sing», το «Stand Up» της Jazmine Sullivan από το «Till».

Το άλμπουμ με το soundtrack του «Top Gun: Maverick» έφτασε στο Νο. 17 του Billboard 200 και στο Νο. 2 του Soundtracks Chart, ενώ το «Hold My Hand» της Lady Gaga ανέβηκε τελικά στο Νο. 2 του Digital Song Sales Chart.

Η Lady Gaga έχει κερδίσει δύο συνεχόμενες χρονιές το βραβείο Grammy του Καλύτερου Τραγουδιού για Οπτικά Μέσα το 2019 και το 2020 με τα τραγούδια «Shallow» και «I’ll Never Love Again» της ταινίας «A Star Is Born», αντίστοιχα.

Επίσης, κέρδισε το 2020 και το βραβείο Grammy για το Καλύτερο Soundtrack για Οπτικά Μέσα για το soundtrack του «A Star Is Born».

Τον περασμένο μήνα, η Lady Gaga ολοκλήρωσε την παγκόσμια περιοδεία της «Chromatica Ball» καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό ποσό εσόδων της τάξεως των 112 εκατομμυρίων δολαρίων. Στη συνέχεια, πρόκειται να υποδυθεί τη Harley Quinn απέναντι από τον Joker του Joaquin Phoenix στην ταινία «Joker: Folie à Deux».