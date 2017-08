Σε ρόλο ειρηνοποιού, η Lady Gaga καλεί τον κόσμο να παραμείνει ευγενικός μετά τις συγκρούσεις στη Βιρτζίνια, εξαπολύοντας βέλη εναντίον του Donald Trump.

Η Lady Gaga πήρε θέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την καταδίκη για τα βίαια επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Charlottesville της Βιρτζίνια, το Σάββατο (12/08).

Οι φονικές συγκρούσεις ακροδεξιών εθνικιστικών ομάδων με μέλη αντιφασιστικών και ακτιβιστικών οργανώσεων προκάλεσαν χάος και ταραχές, κοστίζοντας τη ζωή σε τρία άτομα και αφήνοντας πολλούς τραυματίες.

Πλήθος διασημοτήτων, μεταξύ των οποίων και η Lady Gaga, στράφηκαν με σκληρά λόγια εναντίον του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump, ο οποίος παρέμενε σιωπηλός έως ότου έρθει ο τραγικός απολογισμός της βίας.

«Προσεύχομαι να ανέλθει ένας αληθινός ηγέτης για να απελάσει το μίσος από την Αμερική. Αυτό δεν είναι αμερικανικό! Αυτό είναι αντι-αμερικανικό.», έγραψε η αστέρας της pop στο λογαριασμό της στο Twitter.

I pray a true leader will rise to expel hatred from America. This is not US! This is Anti-American #ThisIsNotUS #Charlottesville #BeKind — xoxo, Gaga (@ladygaga) August 12, 2017

Συνεχίζοντας, αποπειράθηκε να διαδώσει το μήνυμα της καλοσύνης, παρακινώντας τους υπόλοιπος να κάνουν το ίδιο μέσω του διαδικτύου:

«Γνωρίζω ότι δεν είμαστε δημιουργημένοι να μισούμε ο ένας τον άλλον, αλλά να βοηθούμε και να αγαπάμε. Χρησιμοποιήστε το hashtag #BeKind #ThisIsNotUS για να κάνατε tweet θετικά μηνύματα.»

I know we are not created to hate each other, but to help & love. Use hashtag #BeKind #ThisIsNotUS to tweet positive messages. #Charlotte — xoxo, Gaga (@ladygaga) August 12, 2017

Οι αντιδράσεις της Lady Gaga δε σταμάτησαν εκεί, αφού απευθύνθηκε με έντονο ύφος και στον Donald Trump, γράφοντας:

«Donald Trump είσαι τόσο φοβισμένος να κάνεις το σωστό πράγμα επειδή θα χάσεις ψήφους; Δεν έχει σημασία, η νεότερη γενιά έχει την απάντηση στο να είσαι ευγενικός.»

. @realDonaldTrump too afraid to do the right thing cuz you will lose votes? Doesn't matter, younger generation has the answer to #BeKind. — xoxo, Gaga (@ladygaga) August 12, 2017

Η «Mother Monster» ολοκλήρωσε καλώντας και τους υπόλοιπους χρήστες να στείλουν μήνυμα στο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών:

«Κάντε Tweet στον Donald Trump Και πείτε πως νομίζετε ότι θα μπορούσε να είναι ευγενικός και να είναι ένας καλύτερος ηγέτης.»