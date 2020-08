Lady Gaga: Το «ευχαριστώ» για τις 9 υποψηφιότητες στα MTV VMA 2020

«Ευγνώμων και ευλογημένη», νιώθει η Lady Gaga για το πλήθος των υποψηφιοτήτων που έλαβε για τα MTV VMA 2020.

Η Lady Gaga σάρωσε στις υποψηφιότητες των MTV Video Music Awards 2020 και θα δεν μπορούσε να είναι πιο χαρούμενη για την επιτυχία της.

Συγκεκριμένα η Lady Gaga και η Ariana Grande οδηγούν μαζί την κούρσα των υποψηφιοτήτων για τη φετινή διοργάνωση, καθώς διεκδικούν από εννέα βραβεία η καθεμία, μεταξύ των οποίων μια κοινή υποψηφιότητα για το «Βίντεο της Χρονιάς» με τη συνεργασία – κορυφής που έκαναν στο «Rain On Me».

«Είμαι τόσο ευγνώμων και τόσο ευλογημένη που έχω 9 υποψηφιότητες στα VMAs αυτή τη χρονιά για το άλμπουμ μου “Chromatica”, για το “Rain On Me” και τις άλλες εμφανίσεις που έχω κάνει», έγραψε η «Mother Monster» σε μήνυμά της που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα.

«Αυτή είναι μια τόσο δύσκολη περίοδος για τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, πραγματικά εκτιμώ πόσο τυχερή είμαι να έχω μια ημέρα σαν τη σημερινή», συνέχισε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Lady Gaga και Ariana Grande προηγούνται στις υποψηφιότητες των MTV Video Music Awards 2020

«Ελπίζω ότι όλοι θα γιορτάσετε τους εαυτούς αυτή τη στιγμή, όλοι θα έπρεπε να είναι υποψήφιοι για ένα βραβείο αυτή τη στιγμή. Για τη γενναιότητα, για το θάρρος, για το δυνατό ανθρώπινο πνεύμα. Ο Θεός να σας ευλογεί και σας αγαπώ, σας ευχαριστώ για αυτό το δώρο σήμερα», κατέληξε η Lady Gaga.

Τα βραβεία που διεκδικεί η αστέρας της pop στα MTV Video Music Awards 2020 είναι αναλυτικά:

Για το Βίντεο της Χρονιάς, το Τραγούδι της Χρονιάς, την Καλύτερη Συνεργασία, το Καλύτερο Pop Βίντεο, την Καλύτερη Χορογραφία, την Καλύτερη Φωτογραφία και τα Καλύτερα Οπτικά Εφέ με τη συνεργασία της με την Ariana Grande στο «Rain On Me», για τον Καλλιτέχνη της Χρονιάς και για την Καλύτερη Εμφάνιση σε Καραντίνα για την ερμηνεία της στο «One World: Together At Home».

Τα MTV Video Music Awards 2020 θα πραγματοποιηθούν στις 30 Αυγούστου 2020 στο Barclays Center του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη.