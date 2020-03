Η Lady Gaga έχει ετοιμάσει «συναρπαστικά ντουέτα» για το «Chromatica»

Η Lady Gaga αποκάλυψε ότι επιφυλάσσει συναρπαστικά ντουέτα για το νέο άλμπουμ της με τίτλο «Chromatica».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό NRJ της Γαλλίας και μοιράστηκε τις πρώτες πληροφορίες για τις συνεργασίες που έχει επιλέξει για τη νέα δισκογραφική δουλειά της.

«Υπάρχουν κάποια πολύ συναρπαστικά ντουέτα που έχω κάνει στο άλμπουμ, δεν θέλω να αποκαλύψω αρκετά ακόμα, όμως είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα τα ακούσετε», ανέφερε η αστέρας της pop.

«Μου αρέσει να συνεργάζομαι με άλλους καλλιτέχνες. Ήταν μία θαυμάσια εμπειρία και το “Chromatica” για εμένα είναι ένα άλμπουμ που αφορά πραγματικά το χορό», συμπλήρωσε.

Το τελευταίο διάστημα είναι έντονες οι φήμες στα κοινωνικά δίκτυα που υποστηρίζουν ότι η Lady Gaga θα ενώσει τις δυνάμεις της με την Ariana Grande και τις BLACKPINK.

Η Lady Gaga και η Ariana Grande αλληλεπιδρούν αρκετά μεταξύ τους στα κοινά στα social media εδώ και λίγες εβδομάδες, ενώ διάφορες πηγές υποστηρίζουν ότι οι δύο pop stars έχουν ηχογραφήσει μαζί ένα ντουέτο.

Από την άλλη πλευρά δεν έχουν γίνει αντιληπτά ακόμη στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέσουν τη «Mother Monster» με το γυναικείο συγκρότημα της K-pop μουσικής σκηνής, ωστόσο οι φήμες επιμένουν.

Το νέο άλμπουμ «Chromatica» της Lady Gaga θα κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου.

"well i have some very exciting duets that i've done on the album… i love working with other artists it was a wonderful experience." – lady gaga on her new album, #Chromatica pic.twitter.com/sjcDXoFUGn

— Lady Gaga Lately ♈ (@AMENARTPOP) March 12, 2020