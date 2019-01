Δύο βραβεία απονεμήθηκαν στη Lady Gaga στα 24α Critics’ Choice Awards, την ετήσια διοργάνωση της ένωσης κριτικών «Broadcast Film Critics Association» (BFCA).

Η φετινή τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στο Λος Άντζελες.

Η κινηματογραφική ταινία «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται), στην οποία πρωταγωνιστεί με επιτυχία η Lady Gaga, ήταν υποψήφια σε 9 κατηγορίες.

Το remake του διάσημου μιούζικαλ ήταν υποψήφιο για την «Καλύτερη Ταινία», το «Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο», την «Καλύτερη Φωτογραφία», το «Καλύτερο Μοντάζ» και για το «Καλύτερο Τραγούδι» με το «Shallow».

Ο Bradley Cooper διεκδικούσε το βραβείο για τον «Καλύτερο Σκηνοθέτη» και τον «Α’ Ανδρικό Ρόλο», ο Sam Elliott για το «Β’ Ανδρικό Ρόλο» και η Lady Gaga για τον «Α’ Γυναικείο Ρόλο».

Η απονομή του βραβείου για τον «Α’ Γυναικείο Ρόλο» επιφύλασσε μία απρόσμενη έκπληξη. Η ψηφοφορία της ένωσης κριτικών BFCA κατέληξε σε ισοβαθμία και το βραβείο μοιράστηκαν η Glenn Close και η Lady Gaga.

Η 71χρονη Glenn Close κέρδισε πριν λίγες ημέρες την αντίστοιχη Χρυσή Σφαίρα για το ρόλο της στην ταινία «The Wife» του Björn Runge, επικρατώντας της Lady Gaga και των άλλων ηθοποιών που ήταν υποψήφιες.

Στην περίπτωση των Critics’ Choice Awards, όμως, οι δύο γυναίκες ισοβάθμησαν.

Την ισοπαλία ανακοίνωσε ο ηθοποιός Willem Dafoe, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια τις δύο νικήτριες. Πρώτα κάλεσε στη σκηνή την Glenn Close και έπειτα τη Lady Gaga, η οποία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Lady Gaga tears up after tying for best actress with Glenn Close #CriticsChoice https://t.co/slZIvVY9SM pic.twitter.com/vsAA75S39D

— Variety (@Variety) January 14, 2019