Η Lady Gaga συνεργάζεται με τον DJ White Shadow για τις ανάγκες της επόμενης δισκογραφικής δουλειάς της.

Ήταν μία δύσκολη εβδομάδα για τη Lady Gaga. Ακύρωσε την εμφάνιση της στο φεστιβάλ «Rock in Rio» την προηγούμενη Παρασκευή και ανακοίνωσε ότι όλο το σκέλος της ευρωπαϊκής περιοδείας της έπρεπε να αναβληθεί, ενώ ασχολείται με τις επιπλοκές του σοβαρού και χρόνιου πόνου που της προξενεί η ινομυαλγία.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μία αχτίδα φωτός. Η pop star έστειλε στον DJ White Shadow μία ευχετήρια κάρτα για τα γενέθλιά του και ανέφερε ότι ανυπομονεί να συνεργαστούν στο διάδοχο του «Joanne».

«Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μου παραγωγό και φίλο. Σε αγαπώ. Δεν μπορώ να περιμένουμε να γράψουμε μαζί αυτό το επόμενο άλμπουμ», έγραψε η Lady Gaga. Είναι μία πολύ συναρπαστική είδηση, επειδή επιβεβαιώνει ότι ο νέος δίσκος είναι στα σκαριά και επιπλέον θα έχει τη συνδρομή κάποιου που έχει συν-δημιουργήσει μία πλειάδα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τον κατάλογο της Lady Gaga, η συμμετοχή του DJ White Shadow είναι εντυπωσιακή. Συνέβαλε στο μεγαλύτερο μέρος του «Born This Way» (2011) και σε τραγούδια όπως τα «Born This Way», «Edge Of Glory», «Government Hooker» και «Electric Chapel», μεταξύ άλλων. Παρομοίως και στο «ARTPOP» (2013) με τα «Applause», «Do What U Want», «Swine» και «Sexxx Dreams».

Ο κατά κόσμον Paul Blair είναι υπεύθυνος και για την τελευταία κυκλοφορία της Lady Gaga, το «The Cure».

Νωρίτερα φέτος, ο παραγωγός αποκάλυψε ότι ήταν «παρών» κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του «Joanne»: «Όταν έκανε (η Lady Gaga) το “Joanne”, ήμουν εκεί όλη την ώρα. Ήμουν εκεί ακούγοντας πράγματα και επιβλέποντας πράγματα. Έκανε ένα δίσκο που ήξερα ότι δεν μπορούσα πραγματικά να συνεισφέρω, αλλά ήμουν εκεί, ακούγοντας και μιλώντας για το τι ήταν και προσπαθώντας να καταλάβω πώς να κάνω πράγματα. Δεν μπορούσα να συνεισφέρω, αλλά αυτό δε μας σταμάτησε από το να είμαστε φίλοι», σχολίασε.

