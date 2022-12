Grammy 2022: Η Lady Gaga «δεν σταματά να κλαίει» για τις έξι υποψηφιότητες με τον Tony Bennett

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη σημερινή ημέρα».

Το κοινό τζαζ άλμπουμ «Love For Sale» της Lady Gaga και του Tony Bennett εξασφάλισε συνολικά έξι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy 2022, μεταξύ των οποίων απλό μία υποψηφιότητα για το Άλμπουμ της Χρονιάς και την Ηχογράφηση της Χρονιάς για το «I Get A Kick Out Of You».

Η Lady Gaga και ο Tony Bennett επίσης υποψήφιοι για την Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Συγκρότημα και το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο με το «I Get A Kick Out Of You» και το Καλύτερο Παραδοσιακό Pop Ερμηνευτικό Άλμπουμ, για την Καλύτερη Ηχοληψία Άλμπουμ – Μη Κλασικό με το «Love For Sale».

Συγκινημένη από τις υποψηφιότητες, η Lady Gaga περιέγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram τα συναισθήματα που αποκόμισε από τη δημιουργία του άλμπουμ και ευχαρίστησε την Ακαδημία Ηχογράφησης για τις υποψηφιότητες, καθώς και τον Tony Bennett για το γεγονός ότι είναι συνεργάτης και αγαπημένος φίλος της.

«Ευχαριστώ πολύ την Ακαδημία Ηχογράφησης για αυτές τις 6 υποψηφιότητες για το “Love For Sale”. Είμαι έκπληκτη και συγκλονισμένη και πέρα για πέρα ευγνώμων. Δεν ξέρω τι να πω. Απλά συνεχίζω να κλαίω και είμαι εντελώς άναυδη», έγραψε η LadyGaga, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται με δακρυσμένα μάτια δίπλα στον χαμογελαστό Tony Bennett.

«Αυτό σημαίνει τόσα πολλά για μένα, τον Tony Bennett, τους Bennett, την οικογένειά μου, την τζαζ μουσική και τον μεγάλο Cole Porter που έγραψε όλα αυτά τα διαχρονικά κλασικά κομμάτια», συνέχισε.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη σημερινή ημέρα και που συγχαίρω τον Tony για τις 6 υποψηφιότητές του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι σήμερα μπορούσε να παρακολουθεί κάθε λέξη που έλεγα και καταλάβαινε ότι ο κόσμος τον γιορτάζει και γιορτάζει την τζαζ, ένα είδος που αντιπροσωπεύει τη χαρά, την αφθονία και τη φαντασία της μαύρης μουσικής σε όλη την ιστορία», πρόσθεσε, αναφερόμενη στη μάχη του Tony Bennett με τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

«Ευχαριστώ όλους τους ψηφοφόρους των Grammy που αναγνώρισαν την αφοσίωσή μου και την αφοσίωση Tony στη τζαζ μουσική και που την αναγνώρισαν επίσης σε σημαντικές κατηγορίες, όπου αυτή η μουσική συχνά δεν είναι υποψήφια», τόνισε.

Η Lady Gaga έκλεισε τη συγκινητική της ανάρτηση αποκαλύπτοντας ότι το άλμπουμ «Love For Sale» ήταν όραμα του Tony Bennett και τον επαίνεσε που κέρδισε έξι υποψηφιότητες για Grammy σε αυτό το στάδιο της καριέρας του.

«Αυτό το άλμπουμ έγινε επειδή ήταν ιδέα του Tony και του έδωσα την υπόσχεση ότι θα το κάνουμε και το κάναμε. Στα 95 του χρόνια, έχει περισσότερες υποψηφιότητες από ποτέ, είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι συνοδοιπόρος του στη μουσική και φίλη του. Ευχαριστώ το κοινό που μας αγαπάει, σίγουρα αγαπάμε ο ένας τον άλλον και εσάς», ανέφερε.

«Πιστέψτε στην αγάπη και στη συνεργασία, ακόμα και με 60 χρόνια διαφοράς μεταξύ μας και με Αλτσχάιμερ, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μαγεία της μουσικής. Σ’ αγαπώ Tony και ο κόσμος σ’ αγαπάει κι εσένα. Πώς θα μπορούσε να μην το κάνει;», κατέληξε.

Το «Love For Sale» είναι το δεύτερο κοινό άλμπουμ των δύο καλλιτεχνών μετά το «Cheek To Cheek» του 2014, το οποίο ήταν υποψήφιο για το βραβείο Grammy του Καλύτερου Παραδοσιακού Pop Ερμηνευτικό Άλμπουμ στη διοργάνωση του 2016.

Επίσης αποτελεί το τελευταίο άλμπουμ στην πολυετή καριέρα του Tony Bennett, ο οποίος έχει στη συλλογή του 20 βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων ένα βραβείο Συνολικής Προσφοράς.