Η Lady Gaga κυκλοφορεί το «Dawn of Chromatica: The Remix Album»

Το άλμπουμ περιέχει remixes των τραγουδιών του «Chromatica» με τη συμμετοχή νέων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο.

Η Lady Gaga παρουσιάζει το «Dawn of Chromatica: The Remix Album».

Το πολυαναμενόμενο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί από την Interscope Records / Universal Music, περιέχει remixes των τραγουδιών της τελευταίας δισκογραφικής δουλειάς της Lady Gaga, «Chromatica» (2020), με τη συμμετοχή νέων και ανερχόμενων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο.

Την παραγωγή του «Dawn of Chromatica: The Remix Album» έχει επιμεληθεί εξ ολοκλήρου ο BloodPop, τακτικός συνεργάτης της τραγουδίστριας.

Το άλμπουμ ανοίγει με το remix του LSDXOXO για το «Alice» και περιλαμβάνεται επίσης ένα remix με την Arca για τη βραβευμένη με Grammy συνεργασία της Lady Gaga με την Ariana Grande στο «Rain On Me», μια νέα εκδοχή του «Free Woman» με τη συμμετοχή της Rina Sawayama και του Clarence Clarity, ένα remix για το «Fun Tonight» με την Pabllo Vittar, καθώς μία νέα εκδοχή του «911» με τη συνδρομή της Charli XCX.

Η συνεργασία της Lady Gaga με το γυναικείο K-pop συγκρότημα των BLACKPINK στο τραγούδι «Sour Candy» διασκευάζεται από τη Shygirl και τον Mura Masa, το Dorian Electra συμμετέχει στο «Replay», ενώ το «Babylon» αποκτά δύο νέες εκδοχές από τους Bree Runway & Jimmy Edgar και από το «Haus Labs», την εταιρεία καλλυντικών της Lady Gaga.

«Σας προσκαλώ να χορέψετε με αυτό το άλμπουμ προς τιμήν των νέων καλλιτεχνών σε όλο τον κόσμο. Καλλιτέχνες που βλέπουν τον κόσμο, αισθάνονται τον κόσμο και μεταφέρουν αυτό το συναίσθημα σε κάτι μεγαλύτερο από όλους μας: τη μουσική. Με όλη την αγάπη μου, Lady Gaga», ανέφερε σε σημείωμά της η βραβευμένη με Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και Grammy αστέρας της pop.

Το «Chromatica», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2020, περιείχε singles όπως το «Stupid Love», τη συνεργασία με την Ariana Grande στο «Rain On Me», το «911» και το «Free Woman» και προτάθηκε για το βραβείο Grammy του Καλύτερου Pop Ερμηνευτικού Άλμπουμ.

Εν τω μεταξύ, την 1η Οκτωβρίου πρόκειται να κυκλοφορήσει την 1η Οκτωβρίου το δεύτερο συνεργατικό άλμπουμ της Lady Gaga με τον θρύλο της jazz μουσικής Tony Bennett, το οποίο θα φέρει τον τίτλο «Love For Sale».

Ακούστε επίσης το άλμπουμ στο YouTube:

Το tracklist του «Dawn of Chromatica: The Remix Album»

1. Alice (LSDXOXO Remix)

2. Stupid Love (COUCOU CHLOE Remix)

3. Rain on Me (με την Ariana Grande) (Arca Remix)

4. Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity Remix)

5. Fun Tonight (Pabllo Vittar Remix)

6. 911 (Charli XCX & A. G. Cook Remix)

7. Plastic Doll (Ashnikko Remix)

8. Sour Candy (με τις BLACKPINK) (Shygirl & Mura Masa Remix)

9. Enigma (Doss Remix)

10. Replay (Dorian Electra Remix)

11. Sine From Above (με τον Elton John) (Chester Lockhart, Mood Killer & Lil Texas Remix)

12. 1000 Doves (Planningtorock Remix)

13. Babylon (Bree Runway & Jimmy Edgar Remix)

14. Babylon (Haus Labs Version)