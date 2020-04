Lady Gaga: Με Elton John, Ariana Grande και BLACKPINK το «Chromatica» – Το tracklist

Η Lady Gaga αποκαλύπτει το tracklist του «Chromatica».

Ηχηρά ονόματα καλλιτεχνών συμμετέχουν στο νέο άλμπουμ της Lady Gaga, το πολυαναμενόμενο «Chromatica».

Λίγες ημέρες μετά το θρίαμβο που σημείωσε η μεγαλειώδης τηλεοπτική και διαδικτυακή συναυλία «One World: Together At Home», που διεξήχθη υπό τη δική της καλλιτεχνική επιμέλεια, η αστέρας της pop δίνει στη δημοσιότητα τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει η νέα δισκογραφική δουλειά της.

Από το tracklist γίνεται αντιληπτό ότι το «Chromatica» θα είναι χωρισμένο σε τρεις ενότητες.

Η Lady Gaga είχε προετοιμάσει το έδαφος για τις εκπλήξεις που επιφυλάσσει για το «Chromatica» δηλώνοντας σε συνέντευξή της τον περασμένο Μάρτιο ότι έχει ετοιμάσει «συναρπαστικά ντουέτα».

Όπως αποκαλύπτεται, η 34χρονη τραγουδίστρια ενώνει τις δυνάμεις της με τον Elton John («Sine From Above») , την Ariana Grande («Rain On Me») και τις BLACKPINK («Sour Candy»), τρεις μουσικές συναντήσεις που αυξάνουν την προσμονή για την κυκλοφορία του «Chromatica».

Τα ονόματα της 26χρονης pop star και του γυναικείου K-pop συγκροτήματος, αν και προκαλούν έκπληξη, κυκλοφορούσαν ως φήμες τον τελευταίο καιρό. Η Ariana Grande είχε επιβεβαιώσει μάλιστα από νωρίς τη συνεργασία της με τη Lady Gaga.

Να σημειωθεί ότι το «Sine From Above» δεν θα είναι η πρώτη δισκογραφική συνάντηση της Lady Gaga με τον Elton John.

Οι δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες μοιράστηκαν το 2011 το τραγούδι «Hello Hello» για την ταινία κινουμένων σχεδίων «Gnomeo & Juliet», με το οποίο προτάθηκαν για Χρυσή Σφαίρα.

Το 2018 η Lady Gaga είχε ερμηνεύσει την κλασική επιτυχία «Your Song» του Elton John στο πλαίσιο του ενός από τα δύο άλμπουμ – αφιερώματα στην εμβληματική δισκογραφία του Βρετανού καλλιτέχνη που είχαν κυκλοφορήσει εκείνη τη χρονιά.

Το άλμπουμ «Chromatica» της Lady Gaga επρόκειτο να κυκλοφορήσει από την Interscope Records / Universal Music στις 10 Απριλίου, όμως τα αποκαλύπτηριά του αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η νέα ημερομηνία κυκλοφορίας αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

Πρώτο single του άλμπουμ είναι το «Stupid Love».

Το tracklist του «Chromatica»

1. Chrοmatica I

2. Alice

3. Stupid Love

4. Rain On Me (με την Ariana Grande)

5. Free Woman

6. Fun Tonight

7. Chrοmatica II

8. 911

9. Plastic Doll

10. Sour Candy (με τις BLACKPINK)

11. Enigma

12. Replay

13. Chrοmatica III

14. Sine From Above (με τον Elton John)

15. 1000 Doves

16. Babylon