Lady Gaga: Το «Chromatica» κάνει ντεμπούτο στο No.1 του Billboard 200

Η Lady Gaga κατακτά για έκτη φορά στην καριέρα της την κορυφή του Billboard 200.

Το νέο άλμπουμ «Chromatica» της Lady Gaga έκανε πανηγυρικό ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200, χαρίζοντας παράλληλα στην αστέρα της pop ένα ιστορικό ρεκόρ.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των Nielsen Music / MRC Data, το «Chromatica» κατέγραψε στην αμερικανική αγορά την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του 274.000 πωλήσεις, αριθμός που συνιστά την καλύτερη εβδομάδα σε πωλήσεις όσον αφορά τα άλμπουμ από γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Γενικότερα αποτελεί το πέμπτο καλύτερο ντεμπούτο για το 2020.

Όπως εξηγεί αναλυτικά το Billboard, από τις 274.000 συνολικές μονάδες που συνέλεξε το «Chromatica», οι 205.000 αφορούν καθαρές πωλήσεις (φυσικές ή ψηφιακές), 65.000 μονάδες αντιστοιχούν στα 87,16 εκατομμύρια streams που συγκέντρωσαν τα τραγούδια του άλμπουμ στις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ 4.000 μονάδες προέρχονται από τις αγορές μεμονωμένων τραγουδιών από το άλμπουμ.

Το «Chromatica» είναι το έκτο άλμπουμ της Lady Gaga που καταλαμβάνει την πρώτη θέση του Billboard 200 μέσα σε εννέα έτη, μία επίδοση που δεν έχει πραγματοποιήσει καμία άλλη γυναίκα τραγουδίστρια στα χρονικά.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στην Taylor Swift, η οποία είχε σημειώσει το ίδιο επίτευγμα μέσα σε 10 έτη και 9 μήνες.

Τα έξι άλμπουμ της Lady Gaga που έχουν κυριαρχήσει στην κορυφή του Billboard 200 είναι το «Born This Way» (2011), το «ARTPOP» (2013), το «Cheek To Cheek» (2014) με τον Tony Bennett, το «Joanne» (2016) και το soundtrack της ταινίας «A Star Is Born» (2018) με τον Bradley Cooper.

Μέχρι στιγμής το «Chromatica» έχει ανέβει επίσης στην κορυφή των charts σε Αυστραλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Λιθουανία, Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία και Φινλανδία.

Θυμίζουμε ότι ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 έκανε τις προηγούμενες ημέρες και η λαμπερή συνεργασία της Lady Gaga με την Ariana Grande στο «Rain On Me», ένα τραγούδι που συναντάμε στο «Chromatica».

Αν το «Rain On Me» διατηρήσει τα σκήπτρα της κορυφής για ακόμα μία εβδομάδα, η 36χρονη τραγουδίστρια θα βρίσκεται ταυτόχρονα στην κορυφή των δύο σημαντικότερων charts στις ΗΠΑ.