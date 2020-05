Lady Gaga: Το «Chromatica» είναι εμπνευσμένο από «εξαιρετικά οδυνηρούς χωρισμούς»

Η Lady Gaga εξήγησε πώς οι αποτυχημένες σχέσεις της αποτέλεσαν βάση για το νέο άλμπουμ της με τίτλο «Chromatica».

Η αστέρας της pop ανέλυσε την έμπνευση πίσω από το νέο της άλμπουμ μιλώντας στον Zane Lowe και στην εκπομπή του στο σταθμό «Beats 1» του Apple Music.

«Ο ήχος, η μουσική, να είμαι ο εαυτός μου. Πώς μπορώ να πάρω κάτι που είναι εξαιρετικά οδυνηρό για μένα και να βρω το ένα κομμάτι του που είναι καθολικά ανθρώπινο και να βοηθήσω κάποιον άλλο;», αναρωτήθηκε η Lady Gaga.

«Και μετά ας δούμε πώς ακούγεται», τόνισε.

Ολόκληρη η συνέντευξη της Lady Gaga στον Zane Lowe θα δημοσιευθεί στο Apple Music απόψε στις 20:00, σε ώρα Ελλάδας.

Στο απόσπασμα που δόθηκε στη δημοσιότητα η 34χρονη τραγουδίστρια παραθέτει επίσης μερικούς στίχους από το τραγούδι «Free Woman» που θα συμπεριληφθεί στο «Chromatica».

«Δεν είμαι τίποτα χωρίς ένα σταθερό χέρι / δεν είμαι τίποτα εκτός αν ξέρω ότι μπορώ / Είμαι ακόμα κάτι αν δεν έχω άντρα / είμαι ελεύθερη γυναίκα», αναφέρει το κομμάτι.

Το νέο άλμπουμ «Chromatica» της pop star θα κυκλοφορήσει από την Interscope Records / Universal Music την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Αύριο, Παρασκευή 22 Μαΐου, θα αποκαλυφθεί η συνεργασία της με την Ariana Grande σε ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο «Rain On Me».

I brought @ZaneLowe into the world of #Chromatica. Watch the interview Thursday at 10am PT on @applemusic @beats1 ⚔️💓 pic.twitter.com/szGegSoVBD

— Lady Gaga (@ladygaga) May 20, 2020