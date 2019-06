Διαψεύδονται κατηγορηματικά οι φήμες που υποστήριζαν ότι η Lady Gaga και ο Bradley Cooper θα μοιραστούν τη σκηνή στο φετινό φεστιβάλ «Glastonbury» ώστε να τραγουδήσουν τις επιτυχίες της ταινίας «A Star Is Born» στην οποία πρωταγωνίστησαν μαζί.

Υπαίτιος για τη διάδοση των σεναρίων είναι η ραδιοφωνική παραγωγός Edith Bowma, η οποία υπαινίχθηκε ότι οι δύο διάσημοι καλλιτέχνες πρόκειται να εμφανιστούν στο θρυλικό μουσικό φεστιβάλ.

Η Bowman υποστήριξε στον αέρα βρετανικής τηλεοπτικής εκπομπής ότι γνωρίζει λεπτομέρειες για μία μυστική εμφάνιση, βασιζόμενη σε δηλώσεις του Bradley Cooper στο προσωπικό της podcast «Soundtracking», στο οποίο ο βραβευμένος σκηνοθέτης και ηθοποιός είχε αναφέρει ότι βρισκόταν σε συζητήσεις με το «Glastonbury» για να πραγματοποιήσει μία εμφάνιση.

Η πληροφορία για την πιθανότητα επανασύνδεσης της Lady Gaga και του Bradley Cooper πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις στα μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας την επίσημη διάψευση των διοργανωτών.

Η επικεφαλής του «Glastonbury», Emily Eavis, απάντησε στις φήμες με μία ανάρτησή της στο Twitter.

«Προτού αυτό ξεφύγει εκτός ελέγχου… Η απάντηση είναι “όχι”, ότι δεν πρόκειται να συμβεί», έγραψε και σημείωσε ότι η ταινία «A Star Is Born» απλώς πρόκειται να προβληθεί σε μία από τις σκηνές του φεστιβάλ την Παρασκευή, μαζί με άλλα έργα αυτής της σεζόν.

Before this one gets out of control… the answer is no, that isn’t happening. (Although you can watch the amazing A Star Is Born in our Pilton Palais cinema tent at 4.30pm on Friday.) https://t.co/vUovpJAZuM

— Emily Eavis (@emilyeavis) June 24, 2019