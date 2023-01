Lady Gaga: Το «Bloody Mary» για πρώτη φορά στο Billboard Hot 100 χάρη στη σειρά «Wednesday»

Το «Wednesday» εκτόξευσε το «Bloody Mary» της Lady Gaga στα charts, παρόλο που το τραγούδι δεν περιλαμβάνεται στη σειρά.

Το τραγούδι «Bloody Mary» της Lady Gaga από το άλμπουμ «Born This Way» του 2011 εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Billboard Hot 100 και κάνει είσοδο στο Νο. 68 του chart.

Το τραγούδι κάνει το ντεμπούτο του στο chart πάνω από μία δεκαετία μετά την κυκλοφορία του χάρη στον θόρυβο που προκάλεσε στο TikTok η νέα σειρά «Wednesday» του Netflix για την «Οικογένεια Addams», παρά το γεγονός ότι το τραγούδι δεν περιλαμβάνεται στην πραγματικότητα στη σειρά.

Στη σειρά, η Wednesday, την οποία υποδύεται η Jenna Ortega, εμφανίζεται σε μία σκηνή να χορεύει με τον δικό της ιδιόρρυθμο τρόπο το single «Goo Goo Muck» των The Cramps από το 1981. Οι χρήστες του TikTok χρησιμοποίησαν τη σκηνή, αλλά αντικατέστησαν το «Goo Goo Muck» με μία επιταχυνόμενη εκδοχή του «Bloody Mary», το οποίο στη συνέχεια έγινε viral.

Το «Bloody Mary» έχει χρησιμοποιηθεί σε σχεδόν 4 εκατομμύρια βίντεο στην πλατφόρμα του TikTok μέχρι σήμερα. Η ίδια η Lady Gaga συμμετείχε στην τάση και χόρεψε όπως η Wednesday σε ένα βίντεό της που συγκέντρωσε πάνω από 12 εκατομμύρια προβολές.

Χάρη στην αναζωπύρωση της δημοτικότητας του τραγουδιού, το «Bloody Mary» κέρδιζε σταθερά θέσεις τις τελευταίες εβδομάδες και τελικά έκανε είσοδο στο Hot 100, καταγράφοντας στις ΗΠΑ την εβδομάδα 30 Δεκεμβρίου – 5 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τη Luminate, 6,1 εκατομμύρια streams (αύξηση 13%), 4,3 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις (αύξηση 28%) και 2.000 downloads.

Το «Bloody Mary» προωθείται τώρα και από την Interscope Records στα αμερικανικά pop ραδιόφωνα και ανεβαίνει θέσεις στο Pop Airplay Chart των ΗΠΑ, αποτελώντας την 23η είσοδο της Lady Gaga στο συγκεκριμένο format, μετά το ντεμπούτο του τραγουδιού στην κατάταξη δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Το άλμπουμ «Born This Way» ανέδειξε πέντε επιτυχίες στο Pop Airplay Chart κατά την περίοδο της κυκλοφορίας του: Το «Born This Way» (Νο. 1 για μία εβδομάδα τον Απρίλιο του 2011), το «Judas» (Νο. 15), το «The Edge of Glory» (Νο. 3), το «You and I» (Νο. 7) και στη συνέχεια το «Marry the Night» (Νο. 14).

Το «Born This Way» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 τον Ιούνιο του 2011 και παρέμεινε δύο εβδομάδες στην κορυφή της κατάταξης για να γίνει το πρώτο από τα έξι Νο. 1 άλμπουμ της Lady Gaga στις ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, το «Born This Way» έλαβε δύο υποψηφιότητες για το βραβείο Grammy του Άλμπουμ της Χρονιάς και του Καλύτερου Pop Άλμπουμ, αντίστοιχα.

Το «Bloody Mary» είναι το 36ο τραγούδι στην καριέρα της Lady Gaga που εμφανίζεται στο Billboard Hot 100 και το πρώτο μετά το περσινό «Hold My Hand» για την ταινία «Top Gun: Maverick», το οποίο έφτασε στο Νο 49.

Η Lady Gaga έχει στο ενεργητικό της πέντε Νο. 1: Το «Just Dance,» με τη συμμετοχή του Colby O’Donis (2009), το «Poker Face» (2009), το «Born This Way» (2011), το «Shallow,» με τον Bradley Cooper (2019) και το «Rain on Me» με την Ariana Grande (2020).

Η σειρά «Wednesday» έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 23 Νοεμβρίου και η επίδρασή της στο «Bloody Mary» ήταν σχεδόν άμεση. Την εβδομάδα 25 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου, το τραγούδι κατέγραψε αύξηση 424% στα streams του στις ΗΠΑ, από 526.000 σε 2,7 εκατομμύρια, και 955% στις ψηφιακές πωλήσεις.

Το «Bloody Mary» σημειώνει νέα υψηλά στα charts Billboard Global Excl. U.S. (Νο. 28) και Billboard Global 200 (Νο. 31), αφού ανέβηκε για πρώτη φορά στο Top 40 του πρώτου chart τον Δεκέμβριο.