Από ένα απρόοπτο ατύχημα στιγματίστηκε η επιστροφή της Lady Gaga στο Λας Βέγκας, το βράδυ της Πέμπτης.

Το ατύχημα συνέβη όταν η τραγουδίστρια προσκάλεσε στη σκηνή του Park Theater έναν θαυμαστή της και προσπάθησε να ανέβει απότομα επάνω του.

Η pop star τύλιξε τα πόδια της γύρω από τη μέση του, όμως ο άνδρας έχασε την ισορροπία του μετά από λίγα βήματα, καθώς δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι βρισκόταν κοντά στο χείλος της σκηνής, με αποτέλεσμα εκείνος και η Gaga να πέσουν στο κενό.

Τη στιγμή του ατυχήματος κατέγραψαν στα κινητά τηλέφωνά τους πολλοί από τους υπόλοιπους θεατές.

Όπως φαίνεται σε διάφορα βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, το κοινό άρχισε να φωνάζει τρομαγμένο όταν η Lady Gaga και ο θαυμαστής της έπεσαν από τη σκηνή.

Ως άψογη επαγγελματίας, η αστέρας της pop κατάφερε και επέστρεψε στη σκηνή και συνέχισε την παράσταση του «Enigma».

Lady Gaga had an unfortunate fall off the stage tonight at Enigma after a fan picked her up and tripped.

Gaga crashed down first with the fan falling on top of her. She got right back up and continued the show. We hope both her and the fan are okay.

pic.twitter.com/Vx812nSUwE

— Gaga Media ⭐️ (@GagaMediaDotNet) October 18, 2019