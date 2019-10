Στην τελική φάση περνά η απόσυρση του τραγουδιού στο οποίο η Lady Gaga είχε συνεργαστεί με τον R. Kelly.

Η Lady Gaga θα επανακυκλοφορήσει τις φυσικές εκδόσεις του άλμπουμ «Artpop», έξι χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του, αφαιρώντας τη συνεργασία της με τον R. Kelly στο τραγούδι «Do What U Want (With My Body)».

Θαυμαστές της τραγουδίστριας εντόπισαν στον ιστότοπο της βρετανικής αλυσίδας δισκοπωλείων HMV καταχωρήσεις για την προ-παραγγελία των εκδόσεων CD και βινυλίου του «Artpop», οι οποίες αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 11 Νοεμβρίου.

Και στις δύο περιπτώσεις απουσιάζει από τη λίστα των τραγουδιών το «Do What U Want (With My Body)».

Η Lady Gaga απέσυρε το συγκεκριμένο τραγούδι από τις ψηφιακές πλατφόρμες μετά την προβολή της σειράς ντοκιμαντέρ «Surviving R. Kelly», το οποίο περιείχε συνεντεύξεις και μαρτυρίες πολυάριθμων γυναικών που ισχυρίζονται ότι δέχτηκαν σεξουαλικές επιθέσεις από τον Kelly.

«Αυτά που ακούω σχετικά με τους ισχυρισμούς εναντίον του R. Kelly είναι απολύτως τρομακτικά και απαράδεκτα», είχε γράψει η τραγουδίστρια σε μήνυμά της στις αρχές της χρονιάς.

«Ως θύμα σεξουαλικής επίθεσης, έκανα αυτό το τραγούδι και το βίντεο σε μια κακή στιγμή στη ζωή μου. Η πρόθεσή μου ήταν να δημιουργήσω κάτι εξαιρετικά εριστικό και προκλητικό επειδή ήμουν θυμωμένη και δεν είχα διαχειριστεί ακόμα το τραύμα που είχα στη ζωή μου», εξήγησε για το «Do What U Want (With My Body)».

Ο R. Kelly συνελήφθη στις 13 Ιουλίου και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε ομοσπονδιακό επίπεδο για εμπορία ανθρώπων προς σεξουαλική εκμετάλλευση. Η δίκη του έχει οριστεί για τις 27 Απριλίου 2020.