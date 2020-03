Lady Gaga και Apple Music συμπράττουν για τον εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας

Το Apple Music γιορτάζει σήμερα την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σε συνεργασία με τη Lady Gaga.

Η υπηρεσία streaming και η τραγουδίστρια της pop τιμούν την Ημέρα της Γυναίκας με την δημιουργία ενός ειδικού για την περίσταση playlist που φέρει τον τίτλο «Women of Choice».

Τη λίστα αναπαραγωγής επιμελήθηκε προσωπικά η Lady Gaga, η οποία επέλεξε αποκλειστικά γυναίκες καλλιτέχνιδες, από ονόματα που ήδη γνωρίζουμε και αγαπάμε μέχρι νέα ονόματα που αξίζουν την προσοχή μας

Το playlist ανοίγει με το νέο single «Stupid Love» της Lady Gaga και περιλαμβάνει επίσης τραγούδια από τις Rosalía, Charli XCX, HAIM, Grimes, St. Vincent, Peggy Gou, Princess Nokia και άλλες οραματίστριες γυναίκες.

Η λίστα της Lady Gaga θα ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση με καινούργιες μουσικές προτάσεις.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το Apple Music δημοσίευσε επίσης playlists που επιμελήθηκαν οι Taylor Swift (με τίτλο «Playlists by ME!»), Meghan Trainor («Who Runs the World»), Kehlani («#OnRepeat»), Hailee Steinfeld («Heartbreak Pop») κ.ά.

Επιπλέον ο μουσικός σταθμός Beats 1 της πλατφόρμας θα προβάλλει παλαιότερες συνεντεύξεις με καλλιτέχνιδες όπως οι Selena Gomez, Demi Lovato, Dua Lipa, Halsey και FKA twigs, μεταξύ άλλων.

Το Apple Music ανανέωσε επίσης ορισμένες με τις δημοφιλέστερες λίστες του για να συμπεριλάβει τραγούδια γυναικών από όλες τις δεκαετίες και όλα τα είδη της μουσικής.

.@ladygaga has curated an all-female Apple Music playlist titled “Women of Choice” which features @rosalia, @Grimezsz, @slayyyter, @charli_xcx, @kelelam, @rinasawayama and more! https://t.co/q3e8GvkhON

— Gaga Daily (@gagadaily) March 7, 2020