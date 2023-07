Η Lady Gaga αποχαιρετά τον Tony Bennett: «Θα μου λείπει ο φίλος μου για πάντα»

Η Lady Gaga έκανε μία μακροσκελή ανάρτηση για τη σχέση και τη φιλία της με τον Tony Bennett.

Η Lady Gaga απέτισε φόρο τιμής στον φίλο και συνεργάτη της Tony Bennett μετά τον θάνατο του θρυλικού τραγουδιστή στις 21 Ιουλίου σε ηλικία 96 ετών.

Ο Tony Bennett, ο οποίος διαγνώστηκε με τη νόσο του Αλτσχάιμερ το 2016, έκανε την τελευταία του δημόσια εμφάνιση με τη Lady Gaga τον Αύγουστο του 2021 στο Radio City Music Hall στο πλαίσιο των συναυλιών τους «One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga».

Η Lady Gaga και ο Tony Bennett κυκλοφόρησαν μαζί δύο άλμπουμ, μεταξύ των οποίων και το «Love For Sale» του 2021, ένα αφιέρωμα στον Cole Porter που περιελάμβανε τραγούδια όπως τα «Do I Love You», «I Get a Kick Out of You», «I’ve Got You Under My Skin» και «Let’s Do It».

Το «Love For Sale» ήταν ο 61ος και τελευταίος δίσκος που ηχογράφησε ο Tony Bennett. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί για πρώτη φορά στο άλμπουμ «Cheek To Cheek» το 2014.

«Θα μου λείψει για πάντα ο φίλος μου», έγραψε η Lady Gaga σε μία μακροσκελή ανάρτησή της στο Instagram για τον θάνατο του Tony Bennett.

«Θα μου λείψει να τραγουδάω μαζί του, να ηχογραφώ μαζί του, να μιλάω μαζί του, να είμαστε μαζί στη σκηνή. Ο Tony και εγώ είχαμε αυτή τη μαγική δύναμη. Μεταφερθήκαμε σε μία άλλη εποχή, εκσυγχρονίσαμε τη μουσική μαζί και δώσαμε νέα ζωή ως ντουέτο τραγουδιστών. Αλλά δεν ήταν ένα νούμερο. Η σχέση μας ήταν πολύ αληθινή», τόνισε.

Η αξιαγάπητη σχέση και φιλία μεταξύ των δύο διάσημων καλλιτεχνών αποτυπώθηκε σε ένα παρασκηνιακό βίντεο για το «Love For Sale». Σε μία σκηνή, η Lady Gaga δακρύζει καθώς ο Tony Bennett κάθεται να ζωγραφίσει το σκίτσο της.

«Σίγουρα, με δίδαξε για τη μουσική, για τη ζωή της βιομηχανίας του θεάματος, αλλά μου έδειξε επίσης πώς να κρατάω το ηθικό μου ακμαίο και το κεφάλι μου ίσιο. Ευθεία μπροστά, έλεγε. Ήταν αισιόδοξος, πίστευε στην ποιοτική δουλειά και στην ποιοτική ζωή», θυμήθηκε η Lady Gaga.

«Και μετά υπήρχε η ευγνωμοσύνη… Ο Tony ήταν πάντα ευγνώμων. Υπηρέτησε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, διαδήλωσε με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και τραγούδησε τζαζ με τους μεγαλύτερους τραγουδιστές και μουσικούς του κόσμου», υπογράμμισε.΄

Η Lady Gaga αποκάλυψε στη συνέχεια ότι θρήνησε την απώλεια του Tony Bennett για πολύ καιρό και υποστήριξε ότι ο εμβληματικός τραγουδιστής ήταν ένας «αληθινός φίλος» της.

«Είχαμε έναν πολύ μακρύ και έντονο αποχαιρετισμό. Παρόλο που μας χώριζαν πέντε δεκαετίες, ήταν φίλος μου. Ο πραγματικός, αληθινός μου φίλος», τόνισε.

«Η διαφορά ηλικίας μεταξύ μας δεν είχε σημασία – στην πραγματικότητα μας έδινε και στους δύο κάτι που κανείς μας δεν είχε με τους περισσότερους ανθρώπους. Προερχόμασταν από δύο εντελώς διαφορετικά στάδια της ζωής – εμπνευσμένοι», έγραψε.

Η 37χρονη τραγουδίστρια έκανε επίσης ιδιαίτερη μνεία στη σχέση της με τον Tony Bennett κατά τη διάρκεια της επιδείνωσης των συμπτωμάτων της νόσου του Αλτσχάιμερ.

«Η απώλεια του Tony από το Αλτσχάιμερ ήταν οδυνηρή, αλλά ήταν επίσης πολύ όμορφη. Μια περίοδος απώλειας μνήμης είναι μία τόσο ιερή περίοδος στη ζωή ενός ανθρώπου», υποστήριξε.

«Υπάρχει μία μεγάλη αίσθηση ευαλωτότητας και μία επιθυμία να διατηρήσεις την αξιοπρέπειά σου. Το μόνο που ήθελα ήταν να θυμάται ο Tony πόσο πολύ τον αγαπούσα και πόσο ευγνώμων ήμουν που τον είχα στη ζωή μου», εξήγησε.

«Αλλά καθώς αυτό σιγά – σιγά ξεθώριαζε, ήξερα βαθιά μέσα μου ότι μοιραζόταν μαζί μου την πιο ευάλωτη στιγμή της ζωής του που μπορούσε – να είναι πρόθυμος να τραγουδήσει μαζί μου όταν η φύση του άλλαζε τόσο βαθιά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εμπειρία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Tony Bennett», συνέχισε.

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της, η Lady Gaga προέτρεψε τους ακολούθους της να φροντίσουν τους ηλικιωμένους ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή τους και τους υποσχέθηκε ότι θα κερδίσουν πολλά.

«Αν μπορούσα να πω κάτι στον κόσμο, θα έλεγα να μην κάνετε εκπτώσεις στους ηλικιωμένους σας, να μην τους αφήνετε πίσω όταν τα πράγματα αλλάζουν. Μην δειλιάζετε όταν αισθάνεστε θλίψη, απλά συνεχίστε, η θλίψη είναι μέρος της», σχολίασε.

«Φροντίστε τους ηλικιωμένους σας και σας υπόσχομαι ότι θα μάθετε κάτι ξεχωριστό. Ίσως ακόμη και μαγικό. Και δώστε προσοχή στη σιωπή – μερικές από τις πιο ουσιαστικές συζητήσεις που είχαμε με τον μουσικό σύντροφό μου δεν είχαν καμία μελωδία», ανέφερε η Lady Gaga.