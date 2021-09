Lady Gaga: Η ανεπανάληπτη επίδοση που σημείωσε με το «Dawn Of Chromatica»

Η Lady Gaga είναι αναμφισβήτητα ο κορυφαίος καλλιτέχνης της dance σκηνής της τελευταίας δεκαετίας.

Η Lady Gaga γράφει ιστορία στα charts της dance και της ηλεκτρονικής μουσικής του Billboard.

Το νέο άλμπουμ «Dawn Of Chromatica» της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, το οποίο κυκλοφόρησε στις 3 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνοντας remixes των τραγουδιών της τελευταίας δισκογραφικής δουλειάς της, «Chromatica» (2020), έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του chart για τα Top Dance / Electronic Albums στο Billboard.

Η Lady Gaga, η οποία ήταν ήδη η γυναίκα καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες πρωτιές στο συγκεκριμένο chart από την έναρξή του το 2001 μέχρι σήμερα, ισοφαρίζει, με την κατάκτηση της κορυφής από το «Dawn Of Chromatica», την επίδοση του Ιταλού – Αμερικανού DJ και μουσικού παραγωγού Louie DeVito για τον καλλιτέχνη με τα περισσότερα No. 1 στο chart των Top Dance / Electronic Albums.

Επιπλέον, η Lady Gaga σημειώνει ακόμα ένα ορόσημο κυριαρχώντας αυτήν την εβδομάδα στις πρώτες τέσσερις θέσεις της κατάταξης με τα άλμπουμ «Dawn Of Chromatica» (Νο. 1), «Born This Way» (Νο. 2), «The Fame» (Νο. 3) και «Chromatica» (Νο. 4).

Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του chart για τα Top Dance / Electronic Albums που ένας καλλιτέχνης καταφέρνει το συγκεκριμένο επίτευγμα.

Έχοντας διανύσει συνολικά 142 εβδομάδες στην πρώτη θέση, το «The Fame», το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επιτυχών το «Just Dance» και το «Poker Face», είναι το άλμπουμ της Lady Gaga με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο No. 1 του chart.

Επίσης η Lady Gaga είναι με συντριπτική διαφορά ο καλλιτέχνης που έχει κυριαρχήσει τις περισσότερες εβδομάδες (211) στο No. 1 του chart για τα Top Dance / Electronic Albums στο Billboard.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δεύτερο όνομα στη σχετική λίστα είναι οι The Chainsmokers, οι οποίοι έχουν βρεθεί στην κορυφή μόνο για 89 εβδομάδες.

Ο αντίκτυπος του «Dawn Of Chromatica» είναι αισθητός και στο chart των Hot Dance / Electronic Songs, στο οποίο εμφανίζονται το το «911 (A. G. Cook Remix)» με την Charli XCX στο No. 14, το «Free Woman (Clarence Clarity Remix)» με τη Rina Sawayama στο Νο. 20, το «Rain on Me (Arca Remix)» με την Ariana Grande στο Νο. 23 και το «Sour Candy (Shygirl & Mura Masa Remix)» με τις BLACKPINK στο Νο. 24.

Εν τω μεταξύ, δύο τραγούδια από την αρχική έκδοση του άλμπουμ «Chromatica» κυριάρχησαν πέρυσι στην κορυφή των Hot Dance / Electronic Songs, το lead single «Stupid Love» για τρεις εβδομάδες και το «Rain on Me» με την Ariana Grande για δύο εβδομάδες.