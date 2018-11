Το «Always Remember Us This Way» είναι ένα ερωτικό τραγούδι που έχει αγγίξει.

Η Lady Gaga συναρπάζει με την θεσπέσια ερμηνεία της στο «Always Remember Us This Way», ένα από τα εκπληκτικά τραγούδια της νέας κινηματογραφικής ταινίας «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται).

Το remake αυτό του «A Star Is Born» είναι μία σημερινή ιστορία αγάπης που έγινε αμέσως κλασική. Είναι ένα καλαίσθητο σύνολο που σημειώνει αδιαμφισβήτητη επιτυχία.

Ο Bradley Cooper κατάφερε να κάνει δυνατά τα αδύνατα στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του. Ανέλαβε την κληρονομιά και τη βαρύτητα ενός κλασικού έργου και παρουσίασε μία ολοκαίνουργια δημιουργία, με την οποία ερωτεύτηκε από την αρχή το κοινό.

Η Lady Gaga, στον πρώτο μεγάλο ρόλο της στη μεγάλη οθόνη, από αστέρας της pop εξελίσσεται αβίαστα σε αστέρα του κινηματογράφου, δηλώνοντας «παρούσα» ενόψει των Βραβείων Όσκαρ και των Χρυσών Σφαιρών.

Το δίδυμο μοιράζεται μία πάρα πολύ ρεαλιστική δυναμική και μία απαράμιλλη χημεία, στοιχεία που συναρπάζουν, συγκινούν και ενθουσιάζουν το θεατή.

Η μεγάλη απήχηση που γνωρίζει η νέα διασκευή του «A Star Is Born» οφείλεται εν πολλοίς στα εξαιρετικά, ολοκαίνουργια τραγούδια που γράφτηκαν αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου.

Το υπέροχο soundtrack του «A Star Is Born» κυκλοφόρησε από την Interscope Records / Universal Music και έκανε θριαμβευτικό ντεμπούτο στην κορυφή του αμερικανικού «Billboard 200», όπου παρέμεινε επί τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, επίδοση που δεν έχει πραγματοποιήσει κανένα άλλο άλμπουμ της Lady Gaga.

Το (ήδη λατρεμένο) «Shallow» διατηρήθηκε επί 27 συνεχόμενες ημέρες στο Νο. 1 του αμερικανικού iTunes, χαρίζοντας στην 32χρονη τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και ηθοποιό το μεγαλύτερο ρεκόρ παραμονής που έχει καταγράψει στην καριέρα της στην πρώτη θέση της συγκεκριμένης κατάταξης.

Το video clip του «Always Remember Us This Way» είναι ένας συνδυασμός της αντίστοιχης σκηνής στη ταινία με ακόμα περισσότερες σκηνές από το φιλμ, που βυθίζει το θεατή στο σαγηνευτικό κόσμο του «A Star Is Born».