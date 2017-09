Σας έχει λείψει η Lady Gaga από την εποχή του «ARTPOP»; Εάν η απάντηση είναι «ναι», τότε τα νέα θα σας ευχαριστήσουν (κάπως), αφού ήρθε στην επιφάνεια ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι από εκείνη την εποχή.

Ο DJ White Shadow, που ήταν υπεύθυνος για την παραγωγή του μεγαλύτερους μέρους των άλμπουμ του «Born This Way» (2011) και του «ARTPOP» (2013), είχε δώσει την υπόσχεση να μοιραστεί ένα single που είχε δημιουργηθεί αρχικά για το «ARTPOP» και τελικά έμεινε εκτός των τελικών επιλογών.

Το τραγούδι ονομάζεται «Tea» και αποκαλύφθηκε εν μέρει στις πρόσφατες συναυλίες της Lady Gaga στο «Fenway Park» της Βοστόνης, στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου, όπου, εν τω μεταξύ, η αστέρας της pop ήταν η πρώτη γυναίκα που έδωσε συναυλία στο συγκεκριμένο γήπεδο κατά την πολυετή ιστορία του.

Ο DJ White Shadow, κατά κόσμον Paul Blair, έπαιξε μόνο την εισαγωγή του «Tea» και αυτό ήταν αρκετό για να προκληθεί φρενίτιδα σε όσους περίμεναν να αρχίσει η συναυλία.

. @DJWS just spilled the TEA at Fenway #bostonTEAparty #gaga pic.twitter.com/Yx5wPKwTOe

Όπως ακούγεται, είναι ένα electro-pop τραγούδι με μία επική παραγωγή, αν και σταματάει πριν ξεκινήσει να τραγουδά η Lady Gaga: «Αυτό είναι ό,τι παίρνετε για τώρα», είπε από το μικρόφωνο ο DJ White Shadow.

Το «Tea» έχασε στον ανταγωνισμό από τα υπόλοιπα τραγούδια του «ARTPOP», όπως το «Applause», αλλά υπάρχει η πιθανότητα να δημοσιευθεί κάποια στιγμή ολόκληρο;

Την απάντηση δίνει ξανά ο DJ White Shadow, όταν ερωτήθηκε σχετικά στο Twitter, γράφοντας: «Περισσότερα καθ’ οδόν».

More on the way https://t.co/orrs2mjotP

— PAUL BLAIR (@DJWS) September 2, 2017