Η Lady Gaga και η Adele συγκαταλέγονται στα 842 ονόματα ηθοποιών μουσικών σκηνοθετών και μοντέρ και άλλων ειδικοτήτων που προσκλήθηκαν να γίνουν μέλη της Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν ετησίως για Βραβεία Όσκαρ, συμμετέχοντας στην ανάδειξη των νικητών σε κάθε κατηγορία.

Η Lady Gaga έχει υπάρξει υποψήφια για τρία βραβεία Όσκαρ και της έχει απονεμηθεί ένα χρυσό αγαλματίδιο. Η Αμερικανίδα αστέρας της pop έχει κερδίσει τον τίτλο του «Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού» το 2019 με το καταπληκτικό «Shallow» από την επιτυχημένη ταινία «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται) στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Bradley Cooper.

Η Adele έχει αποσπάσει το βραβείο του «Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού» το 2013 με το περίφημο τραγούδι «Skyfall», το οποίο έγραψε και ερμήνευσε για τις ανάγκες της ταινίας «Spectre» του James Bond. ήταν το πρώτο βραβείο Όσκαρ που απονεμήθηκε μετά από 47 χρόνια σε φιλμ του «Πράκτορα 007».

Στη μακρά λίστα με τα 842 νέα μέλη της Ακαδημίας Κινηματογράφου συμπεριλαμβάνονται οι παραγωγοί που συνυπέγραψαν το «Shallow» μαζί με τη Lady Gaga, δηλαδή ο καταξιωμένος Mark Ronson και ο Andrew Wyatt.

Πρόσκληση δέχθηκε και η Σκοτσέζα τραγουδίστρια δημιουργός και ακτιβίστρια Annie Lennox, βραβευμένη με Όσκαρ (2004) για το τραγούδι «Into The West» από το soundtrack της ταινίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά».

Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter» τα νέα μέλη της Ακαδημίας Κινηματογράφου αποτελούνται κατά 50% από γυναίκες και 29% από έγχρωμους ανθρώπους.

Best. Day. Ever. We're excited to invite these 842 inspiring storytellers to the Academy.

Tweet your welcome using #WeAreTheAcademy today.https://t.co/glplZscerD

— The Academy (@TheAcademy) July 1, 2019