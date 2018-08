Ιδιαίτερα συναρπαστικό και άκρως απολαυστικό αναμένεται το soundtrack για το remake του «A Star Is Born».

Διαθέσιμο για προ-παραγγελία είναι το επίσημο soundtrack για τη νέα κινηματογραφική ταινία «A Star Is Born», το οποίο διαθέτει νέα μουσική από τη Lady Gaga, έξι φορές βραβευμένη με Grammy και τον Bradley Cooper, οι οποίοι είναι συγχρόνως το πρωταγωνιστικό δίδυμο του έργου.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει από την Interscope Records / Universal Music στις 5 Οκτωβρίου, την ίδια ημέρα που κάνει πρεμιέρα η ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες με τη διανομή της Warner Bros. Pictures.

Περιέχει 19 τραγούδια από ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών και 15 κομμάτια με διαλόγους από διάφορες στιγμές της ταινίας, τα οποία θα συμπαρασύρουν ακροατές σε ένα ταξίδι που παρέχει μία εμπειρία ισάξια με τη θέαση της πολυναμενόμενης ταινίας.

Το soundtrack του «A Star Is Born» ακολουθεί τη μουσική πορεία και το ρομαντικό ταξίδι του που πραγματοποιούν στη μεγάλοι οθόνη οι δύο πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες: Ο «Jackson Maine» που υποδύεται ο Bradley Cooper και η «Ally» που ενσαρκώνει η Lady Gaga.

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται τα «Shallow» και «Maybe It’s Time», δύο τραγούδια που ακούστηκαν στο τρέιλερ του «A Star Is Born».

Το «A Star Is Born» είναι μία νέα εκδοχή σε μία εμβληματική ιστορία αγάπης, όπου ο, τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Bradley Cooper («American Sniper», «American Hustle», «Silver Linings Playbook») κάνει το σκηνοθετικό ντεμπούτο του και παράλληλα πρωταγωνιστεί στο έργο.

Στο πλευρό του είναι η πολυβραβευμένη και υποψήφια για Όσκαρ, Lady Gaga, στον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο της σε μία μεγάλη κινηματογραφική ταινία.

Η αστέρας της pop ενσαρκώνει το ρόλο μίας ελπιδοφόρας ηθοποιού του Χόλιγουντ, τον οποίο υποδύθηκε η μοναδική Barbra Streisand στο δεύτερο remake του 1976 και η Judy Garland στην αρχική ταινία του 1937.

Συμμετέχουν επίσης οι Andrew Dice Clay, Dave Chappelle και Sam Elliott.

Οι τίτλοι των τραγουδιών

1. Intro – Cast

2. Black Eyes – Bradley Cooper

3. Somewhere Over The Rainbow (Dialogue) – Cast

4. Fabulous French (Dialogue) – Cast

5. La Vie En Rose – Lady Gaga

6. I’ll Wait For You (Dialogue) – Cast

7. Maybe It’s Time – Bradley Cooper

8. Parking Lot (Dialogue) – Cast

9. Out of Time – Bradley Cooper

10. Alibi – Bradley Cooper

11. Trust Me (Dialogue) – Cast

12. Shallow – Lady Gaga, Bradley Cooper

13. First Stop, Arizona (Dialogue) – Cast

14. Music To My Eyes – Lady Gaga, Bradley Cooper

15. Diggin’ My Grave – Lady Gaga, Bradley Cooper

16. I Love You (Dialogue) – Cast

17. Always Remember Us This Way – Lady Gaga

18. Unbelievable (Dialogue) – Cast

19. How Do You Hear It? (Dialogue) – Cast

20. Look What I Found – Lady Gaga

21. Memphis (Dialogue) – Cast

22. Heal Me – Lady Gaga

23. I Don’t Know What Love Is – Lady Gaga, Bradley Cooper

24. Vows (Dialogue) – Cast

25. Is That Alright? – Lady Gaga

26. SNL (Dialogue) – Cast

27. Why Did You Do That? – Lady Gaga

28. Hair Body Face – Lady Gaga

29. Scene 98 (Dialogue) – Cast

30. Before I Cry – Lady Gaga

31. Too Far Gone – Bradley Cooper

32. Twelve Notes (Dialogue) – Cast

33. I’ll Never Love Again (Film Version) – Lady Gaga, Bradley Cooper

34. I’ll Never Love Again (Extended Version) – Lady Gaga