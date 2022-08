Η Kylie Minogue θα ξεκινήσει το νέο άλμπουμ της το 2023

Την αποκάλυψη έκανε ο πρόεδρος της BMG.

Η Kylie Minogue αναμένεται να ξεκινήσει την προετοιμασία του νέου άλμπουμ της το 2023.

Η 54χρονη τραγουδίστρια υπέγραψε συμβόλαιο με την BMG το 2017 και κυκλοφόρησε τα άλμπουμ «Golden» (2018) και «Disco» (2020) που κατέκτησαν την κορυφή των charts. Η συνεργασία τους πρόκειται να συνεχιστεί, καθώς ο πρόεδρος της δισκογραφικής εταιρείας, Alistair Norbury, αποκάλυψε ότι η παραγωγή του 16ου άλμπουμ της Kylie Minogue θα ξεκινήσει το επόμενο έτος.

«Έτσι, του χρόνου θα ξεκινήσουμε το τρίτο μας άλμπουμ με την Kylie, ενώ περιμέναμε να κάνουμε μόνο ένα. Το ρόστερ λοιπόν χτίζεται σε ένα μέγεθος όπου είναι σχεδόν αυτοσυντηρούμενο. Γνωρίζουμε ήδη τις πρώτες κυκλοφορίες μας για το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους», δήλωσε στο περιοδικό «Headliner».

Η Kylie Minogue, η οποία έγινε το 2020 με την κυκλοφορία του «Disco» η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί στην κορυφή των βρετανικών charts σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες, ξεκίνησε την pop καριέρα της το 1987 συνεργαζόμενη με τους θρυλικούς παραγωγούς Stock Aitken Waterman στην εταιρεία PWE του Pete Waterman.

Το 1993 υπέγραψε συμβόλαιο με την Deconstruction Records και τελικά μετακόμισε στην Parlophone λίγο πριν την αλλαγή της χιλιετίας, όπου σημείωσε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία με τραγούδια όπως τα «Spinning Around» και «Can’t Get You Out of My Head».

Ωστόσο, ο Alistair Norbury εξήγησε στη συνέχεια ότι η Kylie Minogue οδηγήθηκε στην BMG όταν ο Rick Astley έκλεισε συμφωνία με την εταιρεία και υποστήριξε ότι όταν η τραγουδίστρια εντάχθηκε στην εταιρεία αποφάσισαν να την ακολουθήσουν και άλλοι καλλιτέχνες, όπως ο πρώην αστέρας των One Direction, Louis Tomlinson και η Rita Ora.

«Από την πλευρά της δισκογραφικής εταιρείας, απολαμβάνουμε πολύ αυτή τη μοναδική θέση του να είμαστε η δική μας οντότητα με το δικό μας σκοπό. Αυτό είναι εξαιρετικό όταν μιλάμε με την βασική ομάδα των καλλιτεχνών μας, που είναι εμβληματικοί, καταξιωμένοι καλλιτέχνες», είπε ο πρόεδρος της BMG.

«Θεωρούμαστε μια στέγη για τους καλλιτέχνες που θέλουν να τους σέβονται και θέλουν δημιουργικό έλεγχο και απόλυτη διαφάνεια στους οικονομικούς προϋπολογισμούς του μάρκετινγκ», σημείωσε.

«Και αυτοί οι καλλιτέχνες προωθούν την BMG για εμάς. Η επιτυχία του Rick Astley οδήγησε στην επιτυχία της Kylie, και η επιτυχία της Kylie μας έφερε τον Louis Tomlinson, ο οποίος με τη σειρά του κέντρισε το ενδιαφέρον της Rita Ora. Ο μέτοχός μας μας έχει παραχωρήσει το δικαίωμα να κάνουμε συμφωνίες που είναι πολύ ευνοϊκές για την καλλιτεχνική κοινότητα», πρόσθεσε.