Kylie Minogue: «Έχω κάνει πολλά ηλίθια πράγματα για έναν έρωτα»

Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ πάθους και απερισκεψίας μπορεί μερικές φορές να θολώνει ακόμα και για την Kylie Minogue.

Η Kylie Minogue παραδέχεται ότι έχει φτάσει στα άκρα για έναν έρωτα στη ζωή της.

Σε μία πρόσφατη συνέντευξή της στο ET Canada, αποκάλυψε ότι το επερχόμενο άλμπουμ της «Tension» περιλαμβάνει ένα τραγούδι με τίτλο «Things We Do For Love» και φυσικά προκάλεσε την περιέργεια του παρουσιαστή Dallas Dixon, ο οποίος τη ρώτησε ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έχει κάνει για έναν έρωτα.

«Έχω κάνει τόσα πολλά ηλίθια πράγματα. Πραγματικά», απάντησε η Kylie Minogue.

Διαφήμιση

«Νομίζω ότι το πιο ηλίθιο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να προσπαθείς να παριστάνεις ότι είσαι κάποιος που δεν είσαι», σημείωσε.

Η αγάπη έχει έναν τρόπο να μας ωθεί στα άκρα και η Kylie Minogue αναγνωρίζει ότι έχει κάνει πολλές τολμηρές επιλογές στο όνομα του έρωτα.

Από τη δική της οπτική γωνία, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ πάθους και απερισκεψίας μπορεί μερικές φορές να θολώνει.

«Και δεν νομίζω ότι θα σηκώνονταν πολλά χέρια αν ρωτούσαμε “ποιος δεν το έχει κάνει αυτό;”. Οπότε, δεν ξέρω, να μπεις σε ένα αεροπλάνο ενώ δεν θα έπρεπε, να το παρακάνεις, να κάνεις πάρα πολλά», συνέχισε.

«Ναι, δεν αξίζει να το σκέφτεσαι. Αλλά εξακολουθούμε να το κάνουμε», είπε η 55χρονη τραγουδίστρια.

Η Kylie Minogue πρόσθεσε ότι η ιδέα που έχει για τον έρωτα αλλάζει με τα χρόνια, σημειώνοντας ότι η άποψη που είχε στα είκοσί της μπορεί να διαφέρει από εκείνη που είχε στα τριάντα της και ούτω καθεξής.

«Ναι. Σκέφτομαι ότι όταν ήμουν 20, 25, 30… είναι διαφορετικά. Κάθε στάδιο της ζωής είναι διαφορετικό. Οπότε ναι, θα δούμε. Θα δούμε τι θα με κάνει να νιώσω “padam padam” στο μέλλον», είπε γελώντας, αναφερόμενη στη νέα επιτυχία της «Padam Padam».

«Τι θα κάνει την καρδιά μου να χτυπάει, καταλαβαίνετε τι εννοώ;», συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Kylie Minogue αποκάλυψε ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Brandon Flowers των The Killers.

Όταν κλήθηκε να μοιραστεί τη γνώμη της για μία πιθανή συνεργασία με τη Lizzo ή τη Lady Gaga, η Kylie Minogue απάντησε: «Λοιπόν, και με τις δύο για αρχή. Ο Brandon Flowers ήταν πάντα στη λίστα μου, αυτό θα ήταν καταπληκτικό».