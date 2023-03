Η Kylie Minogue επιστρέφει με νέο τραγούδι

Η Kylie Minogue πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα νέο single.

Η 54χρονη τραγουδίστρια της pop θα επιστρέψει στη μουσική επικαιρότητα την επόμενη εβδομάδα, καθώς συνεργάζεται με τον house DJ Oliver Heldens στο ολοκαίνουργιο single «10 Out Of 10».

Η Kylie Minogue έγραψε στο Twitter, ανακοινώνοντας την είδηση: «Τύμπανα παρακαλώ… Το νέο μου τραγούδι «10 Out Of 10» με τον Oliver Heldens έρχεται στις 5 Απριλίου! Ανυπομονώ να το ακούσετε όλοι σας. 10/10 στον Oliver!»

Η Αυστραλή pop star δημοσίευσε επίσης ένα απόσπασμα του «10 Out Of 10» στο Twitter μαζί με μια εικόνα στην οποία ο τίτλος του τραγουδιού αναγράφεται με νέον χρώμα.

«Ξέρεις ότι θα σου δώσω 10 στα 10, ξέρεις ότι θα σε αγαπήσω, θα σε αγαπήσω μέχρι θανάτου, ξέρεις ότι θα σου δώσω 10 στα 10, θα σου δώσω κάτι που δεν μπορείς να ξεχάσεις, μωρό μου όλη νύχτα ξανά και ξανά», τραγουδά η Kylie Minogue.

Ο Oliver Heldens προσθέτει στη συνέχεια: «Σώμα, 10, άγγιγμα 10, ενέργεια, 10, 10 στα 10».

